Porsche: livraisons en baisse de 3% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 10:00









(CercleFinance.com) - Porsche publie un chiffre d'affaires de 40.08 milliards d'euros au titre de l'exercice 2024, en repli modéré de 1.1% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, le bénéfice d'exploitation a reculé de 22.6%, pour s'établir à 5.64 milliards d'euros, légèrement supérieur aux attentes, avec une marge opérationnelle en contraction de 18 à 14.1%.



Le constructeur a par ailleurs vu ses livraisons reculer de 3% en 2024, à 310 718 véhicules.



Au cours de l'exercice 2024, le bénéfice par action ordinaire s'est élevé à 3,94 euros et le bénéfice par action préférentielle à 3,95 euros.



Le conseil d'administration et le conseil de surveillance proposeront à l'assemblée générale annuelle de Porsche AG le versement d'un dividende de 2,1 milliards d'euros.



Porsche indique vouloir investir quelque 800 millions d'euros supplémentaires dans sa restructuration en 2025 ainsi que dans son portefeuille de produits, ses activités logicielles et ses activités liées aux batteries.



Dans ses prévisions, le constructeur anticipe des conditions de marché qui resteront très difficiles et une intensification de la concurrence en Chine. Il cible une marge opérationnelle du Groupe comprise entre 10 et 12% en 2025 avec un CA compris entre 39 et 40 milliards d'euros.



'À long terme, nous restons attachés à notre ambition fondamentale d'une marge opérationnelle du groupe supérieure à 20 %. À moyen terme, nous visons une fourchette de 15 à 17 % dans un environnement qui reste difficile', souligne le groupe.







Valeurs associées PORSCHE 54,56 EUR XETRA -4,08%