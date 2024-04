Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Porsche: légère baisse des livraisons au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 11/04/2024 à 17:21









(CercleFinance.com) - Le constructeur de voitures de sport a livré 77 640 véhicules à des clients du monde entier entre janvier et mars 2024. Cela représente une baisse de 4 % par rapport à l'année précédente.



En Europe (hors Allemagne), Porsche a livré 20 044 voitures au cours du premier trimestre, soit une augmentation de 9 % par rapport à la même période de l'année précédente. En Allemagne, le nombre de véhicules livrés a augmenté de 37 %. Au total, 11 274 unités ont été livrées aux clients.



En Chine, le constructeur de voitures de sport a livré 16 340 véhicules de janvier à mars, soit une baisse de 24 %.



En Amérique du Nord, Porsche a livré 15 087 véhicules à ses clients, soit une baisse de 23 %. Cette baisse s'explique principalement par un retard dans l'expédition de certains modèles dû à des problèmes de douane.



'Malgré la montée en puissance des nouveaux lancements, les retards de livraison dus aux exigences réglementaires en Amérique du Nord et la situation toujours difficile du marché en Chine, nous avons pu maintenir les livraisons à un niveau stable.' déclare Detlev von Platen, membre du Directoire en charge des ventes et du marketing chez Porsche AG.





