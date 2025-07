Porsche: le Taycan élu 'véhicule électrique de l'année 2025' par Car & Driver information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 17:20









(Zonebourse.com) - Porsche annonce que la gamme Taycan a été élue ' EV of the Year 2025 ' par le magazine Car and Driver, devant 23 autres véhicules électriques évalués sur la conduite, le freinage, l'accélération, la recharge, l'autonomie ainsi que quatre critères : plaisir de conduite, adéquation à la mission, rapport qualité-prix et technologie.



Le Taycan a obtenu les meilleures notes en technologie (grâce à la suspension Active Ride), en adéquation à la mission (véritable berline sportive électrique) et en plaisir de conduite, souligne le constructeur.



Ce prix s'ajoute à d'autres distinctions, dont deux titres consécutifs de Performance EV of the Year par Road & Track.





