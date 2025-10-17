Porsche-Le conseil de surveillance s’accorde sur le successeur du président du directoire - Bild

Le conseil de surveillance de Porsche PSHG_p.DE s'est mis d'accord sur un successeur au président du directoire, Oliver Blume, a rapporté le quotidien Bild vendredi, citant six sources anonymes.

Oliver Blume dirige le constructeur de voitures de sport basé à Stuttgart depuis octobre 2015. Il a également pris le rôle supplémentaire de président du directoire de Volkswagen en septembre 2022.

Les performances décevantes de Porsche, notamment en Chine, ont accru la pression sur Blume pour qu’il quitte ses fonctions chez le constructeur de voitures de luxe.

Selon le rapport, le conseil de surveillance devrait prochainement voter sur cette nomination.

Porsche et Volkswagen n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

(Rédigé par Friederike Heine, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)