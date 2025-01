Porsche: lance une nouvelle station de recharge information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 16:50









(CercleFinance.com) - Une nouvelle station de recharge Porsche a été mise en service aujourd'hui à proximité du ' Porsche Approved Service Center ' (PASZ) de Hambourg-Rahlstedt.



Situé à proximité de l'autoroute A1, cet emplacement permet non seulement de désenclaver le nord de l'Allemagne, mais il est également très pratique pour les vacanciers qui se rendent à la mer Baltique.



Tous les modèles électriques du constructeur de voitures de sport peuvent être alimentés en électricité par des sources d'énergie renouvelables 24 heures sur 24.



Au total, quatre stations de charge rapide à courant continu d'une capacité de charge maximale de 400 kW sont disponibles sur le site.



'Les véhicules Porsche entièrement électriques peuvent donc y exploiter leur potentiel de charge rapide : une Taycan de la génération actuelle, par exemple, peut être rechargée de 10 à 80 % de son état de charge (SoC) en 18 minutes' indique le groupe.





