Porsche: l'équipe esport inaugure son siège à Cologne information fournie par Cercle Finance • 07/05/2025 à 16:11









(CercleFinance.com) - Porsche annonce que son équipe officielle d'esport, le Porsche Coanda Esports Racing Team, a inauguré son nouveau siège à Cologne-Ossendorf, au sein du Porsche Esports Performance Center.



Installé sur le Licht Campus du partenaire Trilux, ce centre de 324 m² dispose de six simulateurs professionnels, d'espaces de travail, d'une salle de réunion, d'une zone de détente et d'un espace pour une voiture d'exposition.



L'objectif est d'offrir un environnement optimal pour la performance mentale, essentielle dans la course en ligne. Cette relocalisation marque une étape importante dans la professionnalisation croissante du sim racing chez Porsche.





Valeurs associées PORSCH PREF 45,640 EUR XETRA +2,82%