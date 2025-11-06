 Aller au contenu principal
Porsche inaugure son premier centre R&D intégré hors d'Allemagne, à Shanghai
information fournie par Zonebourse 06/11/2025 à 13:00

Porsche a officiellement ouvert, le 5 novembre 2025, son premier centre de R&D intégré hors d'Allemagne, en plein coeur du quartier d'affaires de Hongqiao à Shanghai (Chine). S'étirant sur quelque 10 000 m2, ce site marque une étape stratégique dans l'approche 'In China, for China', indique le constructeur.

Regroupant plus de 300 ingénieurs, le centre accueillera les équipes de Porsche Engineering China et Porsche Digital China ainsi que la division technique locale. Leur objectif ? Accélérer l'innovation et accroître l'autonomie régionale. La recette ? Allier l'excellence de l'ingénierie allemande à la rapidité d'innovation du numérique chinois.

Ce centre constituera ainsi 'un pilier stratégique reliant l'ingénierie allemande à l'avenir numérique chinois', résume le Dr. Oliver Blume, le président du directoire.

Le constructeur précise que le site a d'ores et déjà développé un système d'info divertissement exclusif pour le marché chinois, intégrant assistant vocal à intelligence artificielle et commandes 3D, prévu pour 2026.

