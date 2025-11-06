Porsche inaugure son premier centre R&D intégré hors d'Allemagne, à Shanghai
Regroupant plus de 300 ingénieurs, le centre accueillera les équipes de Porsche Engineering China et Porsche Digital China ainsi que la division technique locale. Leur objectif ? Accélérer l'innovation et accroître l'autonomie régionale. La recette ? Allier l'excellence de l'ingénierie allemande à la rapidité d'innovation du numérique chinois.
Ce centre constituera ainsi 'un pilier stratégique reliant l'ingénierie allemande à l'avenir numérique chinois', résume le Dr. Oliver Blume, le président du directoire.
Le constructeur précise que le site a d'ores et déjà développé un système d'info divertissement exclusif pour le marché chinois, intégrant assistant vocal à intelligence artificielle et commandes 3D, prévu pour 2026.
|45,730 EUR
|XETRA
|-0,41%
