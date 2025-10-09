Porsche enregistre une augmentation des livraisons des véhicules électriques
information fournie par Zonebourse 09/10/2025 à 12:12
Au total, 212 509 voitures ont été livrées à des clients dans le monde entier entre janvier et septembre, dont 35,2 % ont été électrifiées (+12,8 points de pourcentage).
Les véhicules entièrement électriques représentaient 23,1 %, tandis que 12,1 % étaient des véhicules hybrides rechargeables.
La plus forte croissance parmi les six lignes de modèles du constructeur de voitures de sport a été enregistrée par le Macan, avec une augmentation de 18 %.
L'Amérique du Nord reste la région de vente la plus importante, avec 64 446 livraisons, soit une augmentation de 5 % par rapport à l'année précédente.
En Europe (hors Allemagne), Porsche a livré 50 286 véhicules à la fin du mois de septembre, soit une baisse de 4 % par rapport à l'année précédente. Sur le marché d'origine de la marque, l'Allemagne, 22 492 livraisons ont été effectuées, soit une baisse de 16 %.
L'Outre-mer et les Marchés émergents ont atteint un nouveau record historique avec 43 090 livraisons de janvier à septembre.
En Chine, 32 195 voitures ont été livrées à des clients (-26 %).
' Le niveau est conforme à nos attentes, surtout si l'on tient compte des conditions géopolitiques et économiques actuelles ', déclare Matthias Becker, membre du directoire en charge des ventes et du marketing chez Porsche AG.
' Dans les mois à venir, nos clients peuvent s'attendre à de nombreuses offres de produits exceptionnelles. Nous avons récemment dévoilé à l'IAA la nouvelle 911 Turbo S, la version haut de gamme de notre emblématique voiture de sport'.
Valeurs associées
|41,870 EUR
|XETRA
|-1,69%
A lire aussi
-
Des Israéliens dansent sur fond de musique techno, brandissant des drapeaux bleu et blanc et des drapeaux américains sur la place des otages à Tel-Aviv, où quelques milliers de personnes sont rassemblées jeudi matin pour fêter l'accord entre Israël et le Hamas. ... Lire la suite
-
Le romancier hongrois Laszlo Krasznahorkai, lauréat jeudi à 71 ans, du Nobel de littérature, est décrit comme "un écrivain hypnotique", au style exigeant et à l'oeuvre mélancolique voire apocalyptique. "Il vous attire jusqu'à ce que le monde qu'il évoque fasse ... Lire la suite
-
(Actualisé avec Delta Airlines, Pepsi, Akero Therapeutics, contrats à terme) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture sur de faibles variations (+0,01%) pour le Dow Jones .DJI , ... Lire la suite
-
Les exportations allemandes ont continué leur baisse en août, notamment aux Etats-Unis, sous l'effet des droits de douane américains, a indiqué jeudi l'office de statistiques Destatis. L'indicateur a reculé de 0,5% sur un mois, surprenant les experts interrogés ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer