Porsche: dévoile une collaboration avec Puma

(CercleFinance.com) - Porsche Asia Pacific et Puma dévoilent leur collaboration en matière de baskets avec la création d'une collection de baskets anniversaire colorée à destination des jeunes thaïlandais.



Les deux marques partenaires ont en effet sorti un lot de baskets 'kaléidoscopiques' en édition limitée, une collection de baskets qui accompagne la sortie de la 'Porsche 911 Carrera GTS - 30 Years Porsche Thailand Edition', un modèle en édition limitée créé pour célébrer trois décennies de présence de Porsche dans ce pays d'Asie du Sud-Est.



La voiture de sport a été dévoilée plus tôt cette année dans un choix de sept couleurs différentes, représentant les différents jours de la semaine dans la culture thaïlandaise, et épuisée peu de temps après son lancement.





