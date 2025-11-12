Porsche développe son réseau de recharge rapide
information fournie par Zonebourse 12/11/2025 à 16:20
Les clients ont désormais accès à plus d'un million de points de recharge dans 27 pays européens, dont plus de 95 000 points de recharge rapide d'au moins 150 kW.
Himmelkron est situé dans le district de Kulmbach en Haute-Franconie et est le deuxième site le long de l'autoroute A9 nord-sud après Ingolstadt.
Ce tronçon de route très fréquenté relie le périphérique de Berlin à Munich et, avec ses 530 kilomètres, est l'une des plus longues autoroutes d'Allemagne.
Le nouveau Porsche Charging Lounge de l'Eurorastpark Himmelkron complète l'offre de services avec six points de recharge rapide d'une puissance de charge simultanée allant jusqu'à 400 kW, ainsi qu'un espace lounge moderne.
Valeurs associées
|47,070 EUR
|XETRA
|-0,04%
A lire aussi
-
Le comité des sages allemands a mis en doute mercredi l'efficacité du plan d'investissement décidé par Berlin pour donner un coup de fouet à l'économie, ce qui l'a conduit à abaisser sa prévision de croissance pour l'Allemagne l'an prochain. Les cinq experts conseillant ... Lire la suite
-
La compagnie ferroviaire nationale polonaise PKP Intercity a commandé à Alstom 42 rames de trains interurbains qui seront fabriquées en Pologne, ainsi que 30 ans de maintenance, un contrat d'environ 1,6 milliard d'euros, a annoncé jeudi le groupe français. Le contrat ... Lire la suite
-
L'indice vedette de la Bourse de Paris a atteint mercredi un nouveau sommet historique, profitant de la fin imminente du blocage budgétaire aux Etats-Unis, qui doit être votée en soirée au Congrès américain. Le CAC 40 a dépassé son précédent sommet historique en ... Lire la suite
-
Records à Paris et en Europe, Wall Street en hausse: les Bourses saluent la fin annoncée du "shutdown"
Les marchés mondiaux saluaient mercredi, en alignant des records, la levée attendue du blocage budgétaire de plus de 40 jours aux Etats-Unis, dans l'attente d'un vote programmé au Congrès américain en fin de journée. A New York, le Dow Jones s'est élancé à l'ouverture, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer