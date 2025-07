Porsche: conjoncture difficile au S1, redéfinit sa trajectoire information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 09:17









(Zonebourse.com) - Porsche AG a publié des résultats en net recul pour le premier semestre 2025, pénalisée par un environnement macroéconomique et géopolitique défavorable.



Le chiffre d'affaires du constructeur a reculé de 6,7 % sur un an, à 18,16 MdsE, tandis que le résultat opérationnel s'effondre de 67 %, à 1,01 MdE, soit une marge opérationnelle de seulement 5,5 % contre 15,7 % un an plus tôt. Le cash-flow net automobile atteint 394 ME, en fort repli par rapport aux 1,12 MdE enregistrés en S1 2024.



Ces contre-performances s'expliquent par des charges exceptionnelles de 1,1 MdE, liées notamment aux activités batteries, aux droits de douane américains et au réalignement stratégique engagé par le groupe.



En parallèle, les livraisons mondiales ont diminué de 6,1 %, à 146 391 véhicules, malgré des records en Amérique du Nord et sur les marchés émergents. En Europe, la part de véhicules électrifiés atteint 57 %, dépassant les objectifs fixés lors de l'IPO.



Le CEO Oliver Blume affirme : ' Le monde change radicalement [...]. Nous revoyons en profondeur Porsche pour générer un nouvel élan dès 2026. ' Le CFO Jochen Breckner ajoute que ces mesures visent à ' renforcer la rentabilité et la résilience ' du groupe.



Concrètement, la transition de Porsche combine une adaptation au ralentissement du marché électrique, un recentrage produit, des investissements industriels stratégiques, et une réponse organisationnelle aux bouleversements géopolitiques.



Pour 2025, Porsche maintient sa prévision de chiffre d'affaires entre 37 et 38 MdsE, mais anticipe une rentabilité plus faible, avec une marge opérationnelle attendue entre 5 % et 7 %, intégrant des effets exceptionnels à hauteur de 1,3 MdE.





