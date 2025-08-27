Porsche cherche un nouveau dirigeant pour mettre fin à la double-fonction avec Volkswagen-source

Oliver Blume, PDG de Porsche, présente la nouvelle Porsche Cayenne lors du salon de l'automobile de Francfort (IAA) à Francfort

BERLIN (Reuters) -Porsche a lancé la recherche d’un successeur à son président du directoire Oliver Blume, a indiqué une source proche du dossier, un processus qui pourrait mettre fin à sa double fonction contestée à la tête du constructeur de voitures de sport de luxe et de sa maison mère Volkswagen.

La double casquette de Olivier Blume, à la tête de Volkswagen et Porsche AG suscite des tensions parmi les actionnaires depuis l’introduction en Bourse de Porsche en tant qu’entité scindée en septembre 2022.

Olivier Blume, qui a souligné à plusieurs reprises que cette situation n’était pas appelée à durer, avait déclaré le mois dernier, lorsqu'on l'avait interrogé sur le calendrier de la scission des rôles : "Nous n’avons pas fixé de date et verrons comment les choses évoluent cette année".

Volkswagen, Porsche et Porsche SE, le véhicule d’investissement des familles Porsche et Piëch, qui détient la majorité des droits de vote de Volkswagen, ont tous refusé de commenter.

A Francfort, l'action Porsche a pris 1,1% à la suite de la publication mercredi des premières informations de presse sur l'affaire par l’hebdomadaire économique allemand WirtschaftsWoche, qui cite plusieurs sources haut placées dans l’entreprise.

La recherche d’un successeur est en cours, des discussions ayant lieu entre Olivier Blume, le président du conseil de surveillance de Volkswagen, le comité d’entreprise ainsi que les représentants des familles Porsche et Piëch, selon le WirtschaftsWoche.

Les familles Porsche et Piëch contrôlent de facto Volkswagen via leur holding Porsche SE, qui détient la majorité des droits de vote du constructeur basé à Wolfsburg.

La nomination devrait être annoncée à l’automne et mise en œuvre d’ici début 2026, précise le magazine, ajoutant que des candidats internes comme externes sont envisagés.

Olivier Blume a déjà à plusieurs reprises indiqué que la double fonction n’avait pas vocation à durer indéfiniment, sans toutefois fixer de date pour y mettre fin.

(Christina Amann, Rachel More, avec Amir Orusov, rédigé par Christoph Steitz ; version française Noémie Naudin, édité par Augustin Turpin)