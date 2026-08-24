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Porsche cède sa filiale MHP à Tata Consultancy Services
information fournie par Zonebourse 24/08/2026 à 15:03
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Dans le cadre de son plan de transformation, le constructeur allemand de voitures de sport a signé un accord définitif en vue de la cession intégrale de sa filiale de conseil en management et IT, MHP, au géant indien Tata Consultancy Services (TCS).

Cette opération va permettre à Porsche de se recentrer sur son coeur d'activité automobile, tout en nouant un partenariat stratégique d'envergure avec TCS et MHP. L'objectif est de développer et d'intégrer des solutions d'intelligence artificielle (IA) et de technologies numériques à grande échelle sur l'ensemble de sa chaîne de valeur.

De son côté, MHP (4 500 salariés) conservera son nom et son autonomie opérationnelle au sein du groupe Tata. La société continuera d'accompagner Porsche dans sa digitalisation tout en bénéficiant de la frappe internationale de TCS. L'opération reste soumise à l'approbation des autorités de la concurrence et devrait être finalisée dans les prochains mois.

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