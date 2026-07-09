Porsche AG dévoile une baisse de ses volumes de ventes au premier semestre

Porsche AG cède un peu de terrain à la Bourse de Francfort (-0,56%, à 45,87 euros) après avoir dévoilé une baisse de ses ventes au cours du premier semestre, en raison de plusieurs facteurs.

Le groupe allemand a livré 122 306 véhicules sur les six premiers mois de l'année, soit un repli de 16% par rapport à la même période un an plus tôt. La marque explique cette contre-performance par la fin de la production des 718 à moteur thermique, par la forte demande enregistrée pour le Macan 100% électrique au premier semestre 2025, et par la suppression des incitations fiscales en faveur des véhicules électriques et hybrides aux Etats-Unis.

Parmi les motifs de satisfaction, la gamme 911 a continué de bénéficier d'une forte demande avec une progression des livraisons de 19%.

Au niveau géographique, la baisse a atteint 13% en Amérique du Nord, qui reste le premier marché du groupe avec 37 712 véhicules livrés. En Allemagne, les livraisons se sont élevées à 14 938 unités, soit une baisse de 6%. Le recul est encore plus important pour la zone Europe (hors Allemagne) avec -14%, pour un total de 30 278 unités. En Chine, la chute est de 32%, à 14 501 véhicules, et pour la région Outre-Mer et marchés émergents, la baisse est de 18%, à 24 877 véhicules.

Pour AlphaValue, cette publication renforce la probabilité de voir l'entreprise dégager une rentabilité dans la fourchette basse de ses objectifs pour l'exercice 2026, à savoir entre 5,5 et 7,5%. Les analystes estiment qu'un risque d'avertissement sur résultats existe, si de nouvelles mesures de restructuration venaient à être annoncées, ou si les volumes du second semestre décevaient, en particulier en Chine.