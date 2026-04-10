Porsche AG annonce une baisse de ses ventes de 15% au premier trimestre
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 16:30
Sur les trois premiers mois de l'année, le constructeur allemand a livré un total de 60 991 véhicules à ses clients, contre 71 470 unités un an plus tôt, soit une baisse de 15%. La société explique ce repli par la fin de la production du modèle 718 thermique, la phase de montée en puissance particulièrement forte du Macan électrique à la même période en 2025 et la suppression des incitations fiscales pour les véhicules électriques et hybrides aux Etats-Unis.
Porsche AG indique toutefois que la gamme 911 continue de séduire massivement avec une hausse de 22% de ses livraisons sur un an. Le mix produit est resté très qualitatif, avec une part importante de versions GTS, Turbo et GT.
En ce qui concerne les zones géographiques, l'Amérique du nord reste la première région avec 18 344 unités écoulées, soit une baisse de 11% par rapport à un début d'année 2025 exceptionnel.
En Allemagne, le marché intérieur progresse légèrement avec 7 778 livraisons ( 4%), tandis qu'en Europe (hors Allemagne), 14 710 véhicules ont trouvé preneur soit une contraction de 18%.
En Chine, les livraisons se sont affaissées de 21%, pour un total de 7 519 unités, reflétant un environnement de marché difficile, ainsi que la volonté de Porsche de privilégier la valeur sur le volume.
Enfin, dans les marchés émergents et Outre-mer, les livraisons ont chuté de 20%, à 12 640 unités.
Pour Matthias Becker, membre du directoire en charge des ventes et du marketing : "nous avons intégré la disponibilité limitée de certains produits dans notre planification 2026. En étroite collaboration avec nos régions, nous nous concentrerons sur la gestion de l'offre et de la demande, conformément à notre stratégie de valeur avant le volume".
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