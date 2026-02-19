 Aller au contenu principal
Pool Corp chute après avoir annoncé un bénéfice annuel inférieur aux estimations
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 14:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 février - ** Les actions du fournisseur de services de réparation et d'entretien de piscines Pool Corp POOL.O chutent de 7,8 % à 235,5 $ avant bourse

** La société prévoit un bénéfice annuel inférieur aux estimations de Wall Street, pénalisé par la faible demande de nouveaux équipements dans un contexte de hausse des prix due aux tarifs douaniers

** Le bénéfice par action pour l'exercice 26 devrait se situer entre 10,85 $ et 11,15 $, le point médian étant inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 11,62 $ - données compilées par LSEG

** Bénéfice ajusté par action au 4ème trimestre de 84 cents, inférieur aux estimations des analystes de 98 cents

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 982,2 millions de dollars, contre 999,1 millions de dollars estimés par Wall Street

** POOL a chuté de 32,9 % en 2025

