Pony AI et WeRide en hausse après des informations selon lesquelles Uber envisage d'investir dans leurs cotations à Hong Kong

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Les actions de la société de taxi robot Pony AI PONY.O ont augmenté d'environ 3,4 % à 20,34 $ avant le marché, tandis que celles de la société chinoise de conduite autonome WeRide WRD.O ont gagné 2 % à 11,38 $ après que Bloomberg ait rapporté que Uber UBER.N prévoit d'investir dans leurs cotations à Hong Kong

** Uber pourrait investir environ 100 millions de dollars dans la cotation de Pony AI à Hong Kong, qui fait suite à son introduction en bourse aux États-Unis l'année dernière; l'offre vise jusqu'à 972 millions de dollars avant toute option d'augmentation - rapport

** WeRide a commencé sa cotation à Hong Kong pour lever jusqu'à 398 millions de dollars; Bloomberg rapporte qu'Uber est également en pourparlers pour participer

** Pony AI prévoit d'utiliser le produit de la cotation à Hong Kong pour commercialiser la technologie des robotsaxis et des camions-robots de niveau 4 et financer la R&D, tandis que WeRide investira dans la technologie autonome et la production de masse de flottes de niveau 4 sur cinq ans; aucune des deux entreprises n'est encore rentable - rapport

** À la dernière clôture, les actions cotées aux États-Unis de PONY ont augmenté de 37,1 % depuis le début de l'année, tandis que celles de WRD ont baissé de 21,30 % depuis le début de l'année