Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pompeo veut retirer les applications chinoises "non fiables" des "App Stores" Reuters • 05/08/2020 à 23:23









WASHINGTON, 5 août (Reuters) - Les Etats-Unis veulent que les applications chinoises non fiables soient retirées des "App Stores" à disposition des utilisateurs américains de smartphones, a déclaré mercredi le secrétaire d'Etat Mike Pompeo. Ajoutant une nouvelle ligne au dossier d'accusation instruit depuis des jours par l'administration de Donald Trump, le chef de la diplomatie américaine a souligné que la plateforme de vidéos TikTok, qui appartient au groupe chinoise ByteDance, de même que l'application de messagerie WeChat, autre société chinoise, constituaient des "menaces significatives". Washington, a-t-il poursuivi, va s'employer pour empêcher plusieurs applications ou entreprises chinoises du secteur des télécoms d'avoir accès à des données sensibles personnelles ou liées à des entreprises. "Avec des maisons mères basées en Chine, des applications comme Tiktok, WeChat et autres constituent autant de meances significatives pour les données personnelles des citoyens américains, sans mentionner les outils de censure du Parti communiste chinois", a-t-il dit. Donald Trump a donné 45 jours, soit jusqu'au 15 septembre, à Tiktok pour vendre ses activités aux Etats-Unis. (Humeyra Pamuk et David Brunnstrom version française Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.