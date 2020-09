Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pompeo salue l'ouverture "historique" de pourparlers interafghans Reuters • 11/09/2020 à 10:09









KABOUL, 11 septembre (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a salué jeudi soir les négociations de paix "historiques" qui doivent débuter samedi au Qatar entre le gouvernement afghan et les taliban, ouverture à laquelle il assistera. Les Etats-Unis s'emploient à faciliter un rapprochement entre les deux parties depuis la signature d'un accord sur le retrait des troupes américaines d'Afghanistan entre Washington et les insurgés islamistes en février dernier. "Cela a été un peu plus long que je ne le souhaitais entre le 29 février et aujourd'hui, mais samedi matin, (...) les Afghans s'assiéront à la même table pour des discussions qui s'annoncent difficiles sur l'avenir du pays. (...) C'est authentiquement historique", a déclaré Mike Pompeo en embarquant pour Doha jeudi soir à Washington. L'arrivée du secrétaire d'Etat américain dans la capitale qatarie coïncidera avec le 19e anniversaire des attentats du 11-Septembre aux Etats-unis qui ont déclenché l'intervention de l'armée américaine contre les taliban, protecteurs à l'époque du cerveau des attaques, Oussama ben Laden. Selon une source diplomatique à Kaboul, il a été fait en sorte d'éviter que la cérémonie d'ouverture des discussions, samedi à Doha, ne tombe le même jour que l'anniversaire. Ces pourparlers directs interafghans, prévus par l'accord du 29 février, ont été retardés par des désaccords entre Kaboul et les taliban sur la libération de prisonniers. Six détenus dont les islamistes réclament la libération, mais à laquelle s'opposent plusieurs pays occidentaux dont la France, ont été transférés par avion jeudi au Qatar où ils resteront jusqu'à la fin novembre, dans le cadre d'une solution de compromis. Les négociateurs afghans sont attendus vendredi après-midi dans la capitale du Qatar. (Hamid Shalizi and Charlotte Greenfield; version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.