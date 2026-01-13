Polygon vise les paiements en stablecoins avec des accords d'une valeur de 250 millions de dollars

La société de blockchain Polygon Labs a déclaré mardi qu'elle achèterait la société de paiements cryptographiques Coinme et le fournisseur d'infrastructure cryptographique Sequence pour plus de 250 millions de dollars, alors qu'elle cherche à exploiter la demande croissante de transactions basées sur les stablecoins.

Les stablecoins, jetons numériques liés à des actifs stables tels que le dollar américain, sont de plus en plus envisagés comme outils de paiement et de règlement, en particulier après l'adoption du Genius Act l'année dernière.

Cependant, l'infrastructure pour de telles transactions reste fragmentée, et les acquisitions de Polygon visent à apporter des pièces clés en interne tout en élargissant sa portée sur le marché.

"Notre objectif est de devenir un acteur réglementé des paiements aux États-Unis. Les paiements sont le cas d'utilisation idéal", a déclaré Marc Boiron, directeur général de Polygon, lors d'un entretien avec Reuters.

Dans un premier temps, l'entreprise se concentrera sur les paiements interentreprises, avant de se tourner vers les services aux consommateurs, a précisé Marc Boiron.

Les acteurs établis tels que Visa V.N et Mastercard MA.N se disputent la domination des paiements en stablecoins, mais le marché encombré peut rendre plus difficile pour les entreprises de se différencier.

Boiron, cependant, a déclaré que la stratégie de Polygon à court terme serait fondée sur des partenariats plutôt que sur une rivalité frontale.

"Dans cinq ou dix ans, nous saurons si les cartes seront encore nécessaires. Mais pour l'instant, nous pouvons travailler ensemble de manière assez collaborative et faire croître le gâteau", a-t-il déclaré.

Coinme, fondée en 2014, permet aux utilisateurs de convertir de l'argent liquide en crypto-monnaie. Ses investisseurs comprennent des poids lourds de l'industrie cryptographique tels que Pantera, Digital Currency Group et Circle CRCL.N .

Sequence offre une technologie pour simplifier les transferts de crypto-monnaie à travers les blockchains. Elle a été soutenue par Brevan Howard Digital et Coinbase COIN.O , entre autres.