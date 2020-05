Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pologne-La coalition convient d'un report de la présidentielle Reuters • 07/05/2020 à 03:49









(Actualisé tout du long avec éléments supplémentaires, réactions; photo à disposition) par Anna Koper et Joanna Plucinska VARSOVIE, 7 mai (Reuters) - Le parti Droit et Justice (PiS) au pouvoir en Pologne et l'un de ses partenaires de coalition ont annoncé avoir conclu mercredi soir un accord destiné à permettre le report de l'élection présidentielle prévue dimanche, une entente qui écarte le spectre d'une crise politique au sein du gouvernement. Le calendrier du scrutin était devenu un sujet de querelle depuis le début de la crise sanitaire liée au coronavirus. PiS insistait pour que le vote se déroule comme prévu malgré l'épidémie, tandis que l'opposition accusait le parti au pouvoir de privilégier ses gains politiques à la santé publique. Des désaccords ont aussi miné la coalition gouvernementale conservatrice, avec un risque de rupture, l'un des partis ayant affiché son opposition au projet de PiS d'organiser le vote par correspondance face aux risques sanitaires. L'annonce inattendue de mercredi soir semble indiquer que les tensions au sein de la coalition se sont apaisées. Dans un communiqué, la coalition a simplement indiqué qu'elle s'attendait à ce que la Cour suprême annule le scrutin de dimanche. Le speaker du Parlement annoncera ensuite la nouvelle date du vote, a-t-elle ajouté. Certains détracteurs ont déclaré que cela semblait saper l'autorité de la Cour suprême et violer les règles électorales. Le porte-parole de la campagne d'Andrzej Duda, le président sortant proche de PiS donné victorieux d'un nouveau mandat, a déclaré à la chaîne TVN24 qu'il s'attendait à ce que le scrutin soit organisé fin juin ou début juillet. D'autres politiciens ont dit que l'élection pourrait n'avoir lieu que fin juillet. Le mandat de Duda prend fin en août. "SANS PRÉCÉDENT" PiS, parti nationaliste dont le programme économique est orienté à gauche, souhaite que l'élection se tienne au plus tôt car les sondages indiquent que Duda serait réélu si le scrutin avait lieu dès à présent. La récession économique post-coronavirus qui devrait toucher la Pologne pourrait affaiblir la popularité de Duda, sur lequel PiS compte pour avancer sur sa réforme du système judiciaire - un point de discorde avec l'Union européenne. Un vote du Parlement doit avoir lieu jeudi sur la proposition de PiS d'organiser un vote par correspondance du fait de la crise sanitaire, qui a infecté plus de 14.000 personnes et causé 733 décès en Pologne. Le Sénat a rejeté mardi cette hypothèse. L'opposition et des observateurs internationaux ont exprimé leur réticence à l'égard d'un vote par correspondance, estimant que modifier si tardivement les conditions de tenue du scrutin aurait pour conséquence de nuire à son équité. Des élus de l'opposition ont estimé que l'accord conclu au sein de la coalition au pouvoir soulevait des questions sur le respect de la règle de droit. "C'est une situation sans précédent, au sens où a été élaboré un projet qui implique des institutions indépendantes comme la Cour suprême", a dit Tomasz Siemoniak, parlementaire du parti d'opposition Plateforme civique. Un expert constitutionnel a estimé que l'annonce de mercredi soir semblait contredire les dispositions constitutionnelles du pays sur la modification de la date d'un scrutin. "C'est incroyable. Comment pouvez-vous imaginer dans un pays démocratique que les politiciens décident de ce que la Cour suprême jugera ?", a déclaré Ryszard Piotrowski, qui enseigne à l'Université de Varsovie. Un élu de PiS au Parlement européen, Rysard Czarnecki, a dit que l'accord montrait que la coalition gouvernementale était intacte, et que la nouvelle date du scrutin apaiserait les inquiétudes sanitaires. "Nous continuons d'avoir une majorité, et c'est la chose la plus importante", a-t-il déclaré. (version française Jean Terzian)

