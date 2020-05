Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pologne-Gaz lacrymogènes contre des manifestants anticonfinement Reuters • 16/05/2020 à 21:40









VARSOVIE, 16 mai (Reuters) - La police a fait usage de gaz lacrymogènes contre des manifestants à Varsovie réclamant une accélération de la réouverture des entreprises après un confinement destiné à lutter contre l'épidémie de coronavirus. Des centaines de personnes se sont rassemblées dans la Vieille Ville de Varsovie en début d'après-midi avec des pancartes sur lesquelles on pouvait lire "du travail et du pain" notamment. Le gouvernement polonais a commencé à assouplir progressivement les restrictions pour tenter de préserver l'économie. Les salons de coiffure et les restaurants devraient rouvrir lundi avec de nouvelles mesures de sécurité. Mais les manifestants, qui se sont réunis à plusieurs reprises ces dernières semaines, estiment que cet assouplissement doit être beaucoup plus rapide afin qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. La police a bloqué la manifestation qui était prévue, en déclarant dans un communiqué diffusé sur internet que les rassemblements publics étaient toujours interdits. La Pologne a recensé 18.257 cas de coronavirus et 915 décès. (Kacper Pemper, Alicja Ptak et Joanna Plucinska, version française Gwénaëlle Barzic)

