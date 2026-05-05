Pologne - Éléments à surveiller le 5 mai

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Voici les principales actualités, dépêches de presse et événements de ce mardi. TOUTES LES HEURES SONT EXPRIMÉES EN GMT (Pologne: GMT + 2 heures):

TAUX D'INTÉRÊT

Le Conseil de politique monétaire polonais (MPC) entame mardi sa réunion de deux jours sur les taux d'intérêt. La décision du MPC sera annoncée mercredi, et les analystes interrogés par Reuters s'attendent à ce que les taux restent inchangés.

DONNÉES

Les enquêtes auprès des entreprises manufacturières en Europe centrale ont révélé lundi des pressions croissantes sur les prix liées au conflit au Moyen-Orient, les entreprises étant confrontées à une flambée des coûts des intrants, à des délais de livraison plus longs et se préparant à des pénuries de matériaux clés.

PZU

La plus grande compagnie d'assurance de Pologne, PZU

PZU.WA , a conclu un accord conditionnel en vue d'acquérir des parts de MetLife Ukraina, une compagnie d'assurance-vie de premier plan en Ukraine. Le montant de la transaction n'a pas été divulgué, a rapporté le quotidien Puls Biznesu.

BANK HANDLOWY

Le directeur général de la banque polonaise Bank Handlowy

BHW.WA , détenue par Citibank, a déclaré que Handlowy ne prévoyait pas d'acquisitions, qu'elle comptait se développer de manière organique et qu'elle avait l'intention d'investir les capitaux libérés par la vente de son activité de banque de détail dans la banque institutionnelle, a rapporté le quotidien Rzeczpospolita.

****Reuters n'a pas vérifié les informations rapportées par les médias polonais et ne garantit pas leur exactitude.****

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