Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pologne-Andrzej Duda en tête du premier tour de la présidentielle Reuters • 30/06/2020 à 06:51









VARSOVIE, 30 juin (Reuters) - Le président sortant Andrzej Duda est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle en Pologne, montrent les résultats officiels définitifs communiqués mardi, devançant le maire libéral de Varsovie, Rafal Trzaskoski, qu'il affrontera le 12 juillet lors d'un second tour s'annonçant serré. Andrzej Duda, allié du parti nationaliste au pouvoir, Droit et Justice (PiS), a obtenu 43,50% des votes, contre 30,46% pour Rafal Trzaskoski, le candidat du principal parti d'opposition, Plateforme civique. (Alan Charlish; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.