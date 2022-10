Politique britannique, Banque d’Angleterre et livre sterling

L'hebdo des marchés d'Amundi

Légère progression des marchés d'actions mondiaux, chiffres de l'inflation globale en zone euro, progression de la livre sterling… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Nouvel épisode de turbulence de la livre sterling cette semaine : la devise britannique a progressé de plus de 1% en réaction à l'annonce par Liz Truss de sa démission du poste de Premier ministre du Royaume-Uni. Cette hausse prolonge les gains de la livre sterling obtenus après la présentation par M. Hunt, chancelier de l'Echiquier, des nouvelles mesures budgétaires la semaine dernière (plus précisément, la réduction du soutien budgétaire) et témoigne de la crédibilité restaurée des décideurs britanniques. L'incertitude quant à l'évolution politique au Royaume-Uni reste élevée mais la réduction du train de mesures budgétaires (non financées) :

1- a des conséquences positives à moyen terme sur les faibles positions extérieures du Royaume-Uni,

2- crée moins de pressions inflationnistes à long terme (ce qui allège les pressions sur la Banque d'Angleterre et

3- réaligne en partie les politiques budgétaires et monétaires (ce qui pèse sur la stabilité financière).

L'aide gouvernementale sur l'énergie (prévue à partir d'avril prochain) pourrait encore constituer un plancher pour l'inflation à court terme mais ne devrait pas autant stimuler la demande. Par conséquent, la Banque d'Angleterre, tout en durcissant sa politique (nous attendons une hausse de 75 points de base lors de la prochaine réunion), devrait également tenir compte de l'impact sur la croissance (nous prévoyons un taux final à 4,75%). Nous pensons qu'il faut rester en attente sur la devise : une fois le brouhaha politique levé, il est difficile d'imaginer d'autres bonnes nouvelles à venir et la devise devrait se réaligner sur les « vieux problèmes » - termes de l'échange négatifs, taux réels relatifs bas, positions extérieures négatives (et besoin d'entrées de capitaux) et, bien sûr, la Réserve fédérale américaine.



Consulter l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous.