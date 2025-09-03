Polestar, fabricant de VE, subit des tarifs douaniers et annonce une perte trimestrielle plus importante

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte dans les paragraphes 9 à 15)

Le fabricantsuédois de véhiculesélectriques Polestar PSNY.O a annoncé une perte plus importante pour le deuxième trimestre mercredi, après que les tarifs douaniers et l'intensification de la pression sur les prix ont conduit à une charge de dépréciation de son Polestar 3, ce qui a fait chuter ses actions cotées en bourse aux États-Unis de 11 %.

Les droits de douane américains imposés aux partenaires commerciaux mondiaux ont durement touché l'industrie automobile, et les constructeurs automobiles, dont Polestar, se sont empressés d'ajuster leurs chaînes d'approvisionnement et de réorienter leur production pour en atténuer l'impact.

Polestar a déclaré une perte nette de 1,03 milliard de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, contre une perte de 268 millions de dollars un an plus tôt.

La société a réduit la valeur recouvrable de la Polestar 3 à 25 millions de dollars, ce qui a entraîné une charge de dépréciation de 739 millions de dollars.

La société suédoise Volvo Cars VOLCARb.ST , qui produit la Polestar 3 dans son usine de Caroline du Sud, a également comptabilisé une dépréciation similaire de au deuxième trimestre pour ses ES90 et EX90 en raison des tarifs douaniers et des retards de lancement.

"Nous ne nous développerons pas aux États-Unis à n'importe quel prix, car l'exposition financière est alors trop élevée", a déclaré Polestar lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

La société a ajouté que 77 % de ses ventes provenaient d'Europe, tandis que 8 % provenaient des États-Unis au cours du premier semestre de cette année.

Comme beaucoup d'autres start-ups spécialisées dans les véhicules électriques, Polestar a dépensé d'importantes sommes d'argent dans ses efforts pour atteindre une certaine échelle et a toujours été confrontée à des problèmes de gestion de ses liquidités et de ses niveaux d'endettement.

La société avait initialement prévu d'atteindre le seuil de rentabilité des flux de trésorerie en 2025, mais l'a ajusté en janvier à 2027, avant de suspendre ses prévisions en raison de l'incertitude engendrée par les tarifs douaniers.

Bien qu'elle ait longtemps risqué de ne pas respecter certaines clauses de sa dette, la société a négocié à plusieurs reprises des amendements avec ses prêteurs et a déclaré qu'elle avait convenu avec ses créanciers de réviser certaines clauses pour rester en conformité au cours du second semestre de l'année.

Polestar a également déclaré avoir remis 177 voitures en garantie, dans le cadre d'un accord de financement.

Alors qu'un certain nombre de start-ups, dont Fisker , Lordstown et Arrival , ont fait faillite après avoir manqué de fonds, quelques-unes ont des bailleurs de fonds prêts à continuer à financer des opérations déficitaires.

Le fondateur de VinFast VFS.O a maintenu le fabricant vietnamien de véhicules électriques en activité alors qu'il tente d'atteindre le seuil de rentabilité d'ici la fin de 2026, tandis que Lucid LCID.O a reçu environ 8 milliards de dollars d'investissements du Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite.

Entre-temps, l 'investissement de 5,8 milliards de dollars de Volkswagen VOWG.DE dans Rivian RIVN.O a été considéré comme une bouée de sauvetage pour la startup américaine.

Polestar a obtenu un investissement de 200 millions de dollars du propriétaire de Geely, Li Shufu, par l'intermédiaire de PSD Investment en juin .