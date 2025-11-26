 Aller au contenu principal
Point72 AM passe sous les 5% du capital de Soitec
information fournie par Zonebourse 26/11/2025 à 10:49

Point72 Asset Management LP, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 24 novembre, le seuil de 5% du capital de Soitec et détenir 4,95% du capital et 3,87% des droits de vote du groupe de matériaux semi-conducteurs.

Ce franchissement de seuil résulte d'une diminution du nombre d'actions Soitec détenues par assimilation. A cette occasion, la société Point72 Asset Management LLC a franchi individuellement en baisse le même seuil.

Valeurs associées

SOITEC
24,8700 EUR Euronext Paris +2,56%
