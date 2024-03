Point sur la stratégie d'Ecoslops

Paris, le 11 mars 2024



• Des impacts structurels positifs en matière de solidité financière post cession d’Ecoslops Provence

• Des perspectives de développement fortes pour le Groupe recentré sur sa filiale portugaise et la Scarabox®

• Une gouvernance en phase avec les enjeux du Groupe



Après la cession effective de sa filiale Ecoslops Provence au Groupe TotalEnergies, Ecoslops SA souhaite revenir sur les raisons et les conséquences de cette décision ainsi que la nouvelle stratégie du Groupe pour les années à venir.



Historique :

Il est important de rappeler qu’Ecoslops a été créée en 2009 et a conçu, construit et lancé sa première unité de recyclage au Portugal entre 2012 et 2015. Cette innovation mondiale, permettant de recycler 99% des déchets d’hydrocarbures maritimes en nouveaux produits pétroliers, a été un succès après seulement 18 mois d’opérations grâce à la mise en place rapide des réseaux d’approvisionnement et de ventes des produits finis. Depuis lors, l’unité de Sines a recyclé et produit 180.000 tonnes et généré un EBITDA annuel de l’ordre de 2,2M€ (exception faite de 2020, année COVID).



Ecoslops Provence :

Il n’a pas été possible de dupliquer ce succès sur la deuxième unité (Ecoslops Provence), inaugurée en 2021, du fait d’une évolution défavorable des conditions de marché locales, avec en particulier (...)





Lire le communiqué en intégralité en PDF (ci-dessous)