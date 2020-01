Point sur la procédure de redressement judiciaire d'OXATIS SA

Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 28 novembre 2019 au profit de la société

Oxatis (ALOXA - FR0013328184), le Tribunal de Commerce de Marseille s'est réuni ce 09 janvier 2020 en vue

du maintien de la période d'observation initialement fixée à six mois. A l'issue de cette audience, et en concertation avec l'administrateur judiciaire Me Vincent Gillibert, un appel

d'offres de reprise de l'entreprise a été diligenté avec une date limite de dépôt des offres fixée au 07 février

2020. Le maintien de la période d'observation a donc été sollicité par les organes de la procédure et la société

Oxatis SA dans la perspective de réaliser la cession de l'entreprise.