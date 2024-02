Point stratégique : Confirmation des objectifs 2026 et ambition de profitabilité au cours de l’exercice 2025

Waga Energy (EPA : WAGA), spécialiste de la production de biométhane sur les sites de stockage de déchets, a organisé le 8 février une journée investisseurs à l’occasion de laquelle l’équipe dirigeante a présenté les objectifs stratégiques du Groupe pour la période 2024-2026:

• Accélérer le développement du Groupe en Europe et en Amérique du Nord

• Initier de façon sélective le déploiement dans d’autres géographies à fort potentiel

• Accroître les capacités de production industrielle d’unités WAGABOX®

• Maintenir le haut niveau d’excellence opérationnelle et de rentabilité du parc en exploitation

• Accélérer le rythme d’assemblage et d’installation des unités WAGABOX® contractualisées

• Renforcer l’avance technologique du Groupe



Perspectives financières pour la période 2024-2026 :

• Waga Energy confirme ses objectifs 2026 :

- Chiffre d’affaires de ~200 millions d’euros

- Capacité installée de ~4 TWh/an

- Chiffre d’affaires annuel récurrent contractualisé supérieur à 400 millions d’euros

- Capacité installée permettant d’éviter l’émission de 660 000 tonnes d’eqCO2 par an

• Plan d’investissement renforcé pour accompagner l’accélération de l’expansion internationale

• Atteinte du seuil de rentabilité Groupe (EBITDA) au cours de l’exercice 2025 tout en préservant la forte dynamique de croissance.