POINT.P et Hoffmann Green signent un partenariat structurant pour diffuser un ciment sans clinker

Avec ce partenariat, le ciment H-UKR sans clinker de Hoffmann Green Cement Technologies sera diffusé dans les centrales à béton et les usines de préfabrication de POINT.P, une enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France





Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Nous sommes ravis de ce partenariat avec un acteur tel que POINT P. C’est un franchissement majeur pour la commercialisation de nos ciments bas carbone sans clinker. En effet, l’importance et la diversité de la clientèle de cette enseigne de référence devrait permettre d’accroitre significativement la notoriété et la demande de nos ciments dans un marché en plein essor. Le développement de nos ciments favorisera également une consommation plus responsable du secteur et permettra de répondre aux engagements environnementaux forts ambitionnés par POINT.P. »





