POINT HEBDO-Résultats, tensions commerciales et données clés au menu des marchés

Le "shutdown", c'est-à-dire la fermeture partielle des administrations fédérales américaines, entre bientôt dans sa troisième semaine, faute d'accord budgétaire au Congrès, tandis que la saison des résultats bat son plein, que les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine restent vives et que les données macroéconomiques ne manqueront pas pour animer les séances.

Sur le plan politique, le Parlement japonais doit tenir un vote crucial mardi.

Tour d'horizon des perspectives de marchés dans les jours à venir :

1/ LES RÉSULTATS ET L'INFLATION EN ROUTE Les résultats des entreprises américaines s'accélèrent la semaine du 20 octobre, avec Tesla TSLA.O et Netflix NFLX.O au menu, tandis que les données sur l'inflation américaine seront enfin publiées vendredi, avec un retard dû à la fermeture du gouvernement.

Après la publication des résultats du troisième trimestre par les grandes banques américaines, la semaine prochaine verra celle d'un large éventail d'autres secteurs, notamment les entreprises de consommation Procter & Gamble PG.N et Coca-Cola

KO.N , le géant de l'aérospatiale et de la défense RTX RTX.N et le groupe technologie IBM IBM.N .

Les investisseurs sont également confrontés à un manque de données gouvernementales en raison de la fermeture des administrations depuis le 1er octobre. Si la situation a retardé la publication de certaines données clés, telles que le rapport mensuel sur l'emploi, le gouvernement prévoit néanmoins d'annoncer vendredi prochain les chiffres de l'inflation IPC du mois de septembre, ce qui permettra à l'administration de la sécurité sociale de respecter les délais liés au paiement des prestations.

La publication interviendra juste avant la réunion de la Réserve fédérale (Fed) les 28 et 29 octobre, au cours de laquelle la banque centrale devrait à nouveau réduire ses taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage.

2/ SEMAINE CRUCIALE POUR TAKAICHI

Les marchés japonais espèrent qu'un vote crucial prévu le 21 octobre au Parlement pourra donner un nouvel élan aux actions.

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a atteint des records après que la nationaliste Sanae Takaichi a été élue le 4 octobre à la tête du Parti libéral démocrate (PLD), ce qui, dans des conditions normales, placerait cette partisane d'une politique économique expansionniste en passe de remplacer le Premier ministre démissionnaire Shigeru Ishiba.

Mais le PLD est affaibli, le parti ayant perdu cette année sa majorité absolue dans les deux chambres de la Diète. Le vote des députés pour la nommer Première ministre a par ailleurs été reporté après que Sanae Takaichi n'a pas réussi à apaiser les tensions avec le Komei, partenaire de longue date de la coalition au pouvoir, tandis que les partis rivaux ont tenté de s'allier pour former leur propre gouvernement.

En réponse à l'incertitude, le Nikkei a connu un ralentissement et un indicateur de volatilité de l'indice a atteint son plus haut niveau depuis avril.

Le Parti de l'innovation du Japon semble toutefois pouvoir débloquer la situation, son leader s'étant engagé à soutenir Sanae Takaichi si les deux parties parviennent à s'entendre sur la politique à suivre.

3/ L'INQUIÉTUDE GRANDIT

Six mois se sont écoulés depuis que le président américain Donald Trump a dévoilé le "Jour de la libération" ses droits de douane massifs, des accords commerciaux ont été conclus et les investisseurs et les entreprises ont quelques certitudes.

Du moins, c'était le cas jusqu'à récemment.

Les tensions entre Washington et Pékin se sont ravivées au cours des derniers jours, entraînant l'imposition réciproque de droits de douane sur les navires marchands et les ports, une restriction de l'approvisionnement dans les deux sens en matériaux et pièces clés pour le secteur technologique, et une intensification générale de la rhétorique commerciale.

L'Europe, quant à elle, n'a pas encore vu les résultats de l'augmentation des dépenses que les gouvernements nationaux, avec l'Allemagne en tête, ont promise en début d'année. La Chine connaît également un ralentissement.

Les prochaines enquêtes sur l'activité des entreprises en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans la zone euro, entre autres régions, pourraient commencer à refléter une partie de cette résurgence de l'inquiétude.

4/ UNE INFLATION TOUJOURS ÉLEVÉE AU ROYAUME-UNI ?

Les données sur l'inflation britannique, prévues mercredi prochain, pourraient être décisives pour les Gilts, la livre sterling et la capacité de la ministre des Finances, Rachel Reeves, à limiter les hausses d'impôts et les réductions de dépenses impopulaires prévues dans le budget qu'elle doit présenter le 26 novembre.

Alors que le trou budgétaire britannique s'aggrave en raison de la hausse des remboursements de la dette, le rapport sur les prix à la consommation de septembre pourrait être crucial pour les paris sur une baisse des taux et soulager Rachel Reeves si les chiffres en rythme annuel sont inférieurs aux prévisions de la Banque d'Angleterre (Boe), qui se situent autour de 4%.

Une accélération plus forte que prévu pourrait, en revanche, inciter la banque centrale à maintenir une position prudente, ce qui compromettrait la récente appréciation de la livre sterling par rapport au dollar.

Les marchés des gilts font preuve d'optimisme jusqu'à présent, les coûts d'emprunt britanniques tombant à leurs plus bas niveaux depuis plus de deux mois, les traders estimant à 90% la probabilité d'une baisse de taux d'un quart de point d'ici à février.

(Compilé par Dhara Ranasinghe, graphiques par Kripa Jayaram ; version française Diana Mandia ; édité par Augustin Turpin)