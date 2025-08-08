POINT HEBDO-Quand Donald rencontre Vladimir, la géopolitique au coeur de l'été des marchés

En plein coeur de l'été, la géopolitique concentrera l'attention des investisseurs au cours des prochains jours avec une possible rencontre prévue entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine, qui constituerait le premier sommet entre les deux dirigeants depuis l'invasion par Moscou de l'Ukraine en 2022.

Face aux anticipations croissantes d'un assouplissement monétaire de la Réserve fédérale (Fed) en septembre, les opérateurs de marché surveilleront aussi avec attention la publication de données sur l'inflation aux Etats-Unis.

Tour d'horizon des perspectives de marché dans les jours à venir :

1/ RENCONTRE AU SOMMET

Le Kremlin a annoncé jeudi un accord sur une rencontre la semaine prochaine entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Le lieu et la date exacte restent encore à définir.

Il s'agirait de la dernière rencontre entre un président américain et russe depuis celle de Vladimir Poutine et Joe Biden en juin 2021.

Donald Trump, qui oscille entre admiration et critiques acerbes envers son homologue russe, cherche à mettre fin au conflit en Ukraine qui dure depuis trois ans et demi. Il a exprimé sa frustration croissante envers Vladimir Poutine et a menacé la Russie de nouvelles sanctions.

Parallèlement, il a imposé à l'Inde des droits de douane supplémentaires de 25% en représailles aux achats de pétrole russe de New Delhi et menace de faire de même avec la Chine.

L'issue de cette rencontre éventuelle au sommet pourrait donc avoir des conséquences multiples sur les marchés financiers mondiaux.

Pendant ce temps, le président ukrainien Volodimir Zelensky mobilise ses alliés européens pour qu'ils soient impliqués dans un éventuel processus de paix.

2/ ACCORD COMMERCIAL

Selon Donald Trump et son secrétaire au Trésor Scott Bessent, les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine vont dans le bon sens.

Mais peu d'éléments concrets ont filtré des négociations sino-américaines avant la date-butoir fixée à mardi par Washington pour parvenir à un accord commercial durable.

Les deux superpuissances économiques sont convenues de mettre sur pause les importants droits de douane qu'elles s'étaient mutuellement infligés. Une prolongation de cette pause au-delà du 12 août n'est pas à exclure, ce qui pourrait laisser les investisseurs dans l'incertitude.

En cas d'accord, Donald Trump a indiqué qu'il pourrait rencontrer le président chinois Xi Jinping avant la fin de l'année.

L'optimisme semble prédominer du côté des investisseurs, les indices actions chinois ayant renoué avec des plus hauts de dix mois.

3/ ANTICIPATIONS AUTOUR DE LA FED

Les récentes statistiques moroses sur le marché de l'emploi aux Etats-Unis ont alimenté les anticipations sur un assouplissement monétaire à venir de la Réserve fédérale qui maintient le statu quo sur ses taux d'intérêt depuis décembre, au grand dam de Donald Trump.

Ces anticipations seront testées avec la publication, mardi, des données sur l'inflation (CPI) pour juillet qui permettront également de déceler d'éventuels signes d'un impact des droits de douane sur les prix à la consommation.

En juin, ces prix ont connu leur plus forte hausse sur un mois (+0,3%) en cinq mois, suggérant que les droits de douane appliqués aux importations et payés par les entreprises commencent à être répercutés sur les prix au détail.

Les économistes interrogés par Reuters anticipent une hausse de 0,2% des prix à la consommation en juillet sur un mois. Une progression supérieure aux attentes pourrait remettre en cause les anticipations d'un biais plus accommodant de la Fed.

4/ TORPEUR ESTIVALE

A la mi-août, les traders délaissent leurs écrans. Le bal des publications de résultats s'est achevé et les banquiers centraux sont en congés.

Mais la période est souvent à "quitte ou double" pour les marchés financiers car le moindre accroc pourrait provoquer une poussée de la volatilité.

En août 2024, la forte appréciation du yen japonais, combinée à une chute des valeurs technologiques américaines, a déclenché l'une des plus fortes poussées de volatilité en une seule journée jamais enregistrées.

Alors que les marchés d'actions sont au plus haut et que les évènements géopolitiques dominent, avec leur lot d'imprévisibilité, les pièges pour ce mois d'août ne manquent pas.

(Rédigé par Alun John, Amanda Cooper et Karin Strohecker à Londres, Rae Wee à Singapour et Lewis Krauskopf à New York, compilé par Karin Strohecker, infographies par Kripa Jayaram; version française Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)