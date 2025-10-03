POINT HEBDO-Faible visibilité à l'horizon des marchés

Les administrations fédérales américaines ont fermé leurs portes sans pour autant empêcher les marchés d'actions de toucher de nouveaux records, les investisseurs considérant que les baisses de taux "bullish" maintiendront l'élan. Un problème demeure : le manque total de visibilité sur ce qui se passe réellement dans l'économie à l'heure actuelle.

Tour d'horizon des perspectives de marchés dans les jours à venir :

1/ LE BILLET VERT BRILLE TOUJOURS ?

Le dollar entame ce dernier trimestre de l'année 2025 en assez bonne forme. Après avoir chuté au cours des deux premiers trimestres, alors que l'exceptionnalisme américain était remis en question, le billet vert a terminé le troisième trimestre avec un gain de 1% par rapport à ses principaux rivaux =USD .

Il est toujours en baisse de 10% depuis le début de l'année, bien que sa stabilisation ait ramené un peu de calme sur le marché des changes, qui représente près de 10.000 milliards de dollars par jour.

D'un côté, les menaces immédiates sur l'indépendance de la Réserve fédérale américaine (Fed) - une source potentielle de stress pour le dollar - se sont atténuées pour l'instant. De l'autre, la faiblesse du marché du travail renforce les paris sur la réduction des taux d'intérêt de la Fed.

Les opérateurs qui parient sur une tendance baissière pour le dollar pourraient ne pas hiberner longtemps, surtout si le "shutdown" aux Etats-Unis se prolonge. Le yen, en particulier, semble favorable, selon les experts du marché des changes, tandis que l'euro pourrait encore atteindre le seuil de 1,20 dollar qu'il a frôlé le mois dernier.

2/ QUI A BESOIN DE DONNÉES ?

La semaine prochaine, le calendrier des données américaines est peu chargé, de sorte que les perturbations des marchés liées au "shutdown" devraient être minimes et que le Trésor américain organisera une vente aux enchères normale de bons et d'obligations.

Les marchés devraient se passer probablement du rapport sur le commerce international américain mardi et de l'indice de confiance préliminaire de l'Université du Michigan pour le mois d'octobre prévu vendredi.

Le Trésor vend 58 milliards de dollars d'obligations à trois ans mardi, 39 milliards de dollars d'obligations à 10 ans mercredi et 22 milliards de dollars d'obligations à 30 ans jeudi. Le marché obligataire n'est pas encore en mesure de calculer les éventuelles conséquences budgétaires d'une mise à pied illimitée des fonctionnaires fédéraux. Mais avec un rendement de référence à 10 ans supérieur à 4%, la demande pourrait rester forte.

Delta Airlines DAL.N et Levi Strauss LEVI.N , entre autres, donneront un avant-goût des résultats du troisième trimestre jeudi, avant que la saison des résultats ne démarre avec les plus grandes banques de Wall Street la semaine suivante.

3/ UNE BOUFFÉE D'OXYGÈNE

Les valeurs pharmaceutiques mondiales en difficulté ont été stimulées par l'accord entre Pfizer et les États-Unis visant à réduire les prix des médicaments sur ordonnance dans le cadre du programme Medicaid en échange d'un allègement des droits de douane.

Le président américain Donald Trump avait pris pour cible le secteur en raison des prix élevés des médicaments aux États-Unis, ce qui avait fait chuter les actions des fabricants de médicaments à leurs plus bas niveaux depuis plusieurs décennies. Mais les investisseurs parient maintenant que l'accord plus favorable ouvrira la voie à d'autres accords.

Les actions américaines du secteur de la santé .SPXHC ont progressé de 5,6% cette semaine, ce qui représente leur plus forte hausse hebdomadaire depuis plus de trois ans, tandis que leurs homologues européennes ont augmenté de 7,6%, en passe de réaliser leur meilleure semaine depuis 2008. .SXDP

Il faut maintenant attendre de voir si ces accords se concrétisent et justifient cet optimisme.

Les États-Unis ont également imposé des droits de douane sur le bois importé ainsi que sur les armoires de cuisine et les meubles, tandis que le locataire de la Maison blanche a déclaré qu'il imposerait des droits de douane de 100% sur tous les films produits à l'étranger qui sont ensuite envoyés aux États-Unis.

4/ LE PÉTROLE SOUFFRE

Le pétrole souffre sous le poids d'une offre mondiale considérable qui ne fait qu'augmenter, alors que la demande ne semble pas pouvoir suivre. L'Agence internationale de l'énergie indique qu'il pourrait y avoir un excédent implicite de plus de 3 millions de barils par jour (bpj) en 2026, alors que l'on s'attend à un excédent de 600.000 bpj cette année.

L'Opep+, qui comprend l'Opep et d'autres exportateurs, dont la Russie, se réunit ce week-end et devrait accélérer le rythme auquel il met fin aux restrictions de production imposées pendant la pandémie.

À environ 65 dollars le baril, le brut vaut à peu près la moitié de ce qu'il valait lorsque la Russie a envahi l'Ukraine en 2022.

Le joker des prévisionnistes, des producteurs et des consommateurs restera, comme toujours, la géopolitique.

(Rédigé par Alden Bentley à New York, Rocky Swift à Tokyo et Alun John, Dhara Ranasinghe et Amanda Cooper à Londres, compilé par Amanda Cooper, infographie Vineet Sachdev, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)