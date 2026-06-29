POINT DE VUE-Les droits de douane imposés par Trump ne permettent pas de sauver des emplois à l'usine de réfrigérateurs de Whirlpool dans l'Iowa

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* Suppression de plus de la moitié des quelque 2.000 emplois chez Amana en un an

* L'entreprise affirme que ces suppressions d'emplois dans l'Iowa s'inscrivent dans un plan de modernisation

* Les salariés et les investisseurs invoquent l'externalisation vers le Mexique et la Chine, ainsi que la chute du cours de l'action

par Timothy Aeppel

S’il y avait une entreprise qui avait tout à gagner de la guerre commerciale menée par le président Donald Trump, c’était bien Whirlpool WHR.N et les salariés qui assemblent ses appareils électroménagers emblématiques dans l’Iowa.

Mais dans son usine de réfrigérateurs « Big Blue », ainsi nommée en raison de son revêtement extérieur couleur œuf de merle, l’entreprise a supprimé plus de la moitié de ses quelque 2.000 emplois au cours de l’année dernière, malgré les droits de douane défendus par Trump pour soutenir l’industrie manufacturière américaine.

« Les emplois et les usines reviendront en force dans notre pays », avait-il déclaré en avril 2025 en annonçant ces droits de douane lors de ce qu’il avait lui-même qualifié de « Jour de la Libération ».

Whirlpool figurait parmi les entreprises censées bénéficier de ces droits de douane, qui ont depuis été remaniés à la suite de recours juridiques. L’entreprise fabrique environ 80% de ce qu’elle vend aux États-Unis dans ses 10 usines nationales (bientôt 11), ce qui la rend moins exposée aux droits de douane que ses concurrents et, en théorie, mieux placée pour tirer profit de la hausse des prix des appareils électroménagers fabriqués à l’étranger.

Pourtant, une seule chaîne de montage fonctionne actuellement dans l’usine, contre cinq auparavant qui produisaient près d’un million d’unités par an. 288 autres salariés devraient perdre leur emploi en juillet.

UN « GAGNANT NET », SELON LE directeur général

L’année dernière, le directeur général Marc Bitzer a salué les mesures commerciales de Trump, déclarant lors d’une conférence téléphonique avec les investisseurs que l’entreprise basée dans le Michigan était un « gagnant net » de cette politique.

Mais les droits de douane n’ont pas mis un terme aux suppressions d’emplois dans l’Iowa ni à la chute du cours de l’action Whirlpool, qui se trouve désormais à son plus bas niveau depuis la crise financière de 2007-2009.

Les droits de douane ont fait grimper les coûts de l’acier et des composants importés par Whirlpool, tandis que la demande, liée à un marché immobilier en berne, s’est affaiblie. Parallèlement, Whirlpool a indiqué que les droits de douane avaient soutenu les investissements dans d’autres secteurs de ses activités aux États-Unis. L’entreprise a accru son approvisionnement auprès d’usines situées au Mexique et en Chine et a transféré certains modèles spécialisés vers une usine modernisée dans l’Ohio.

Ces changements soulignent les effets, toujours en pleine évolution, des droits de douane instaurés par Trump. Alors que certaines entreprises affirment que ces mesures favorisent l’investissement sur le territoire national, d’autres sont confrontées à une hausse des coûts des intrants et à une réorganisation des chaînes d’approvisionnement, avec des conséquences inégales sur l’emploi.

LES SUPPRESSIONS D’EMPLOIS POURRAIENT INFLUENCER LES ÉLECTEURS LORS DES ÉLECTIONS DE NOVEMBRE Ces licenciements ont également des implications politiques pour l’administration républicaine de Trump et pourraient peser sur le choix des électeurs lors d’une élection législative très serrée dans la circonscription de l’Iowa où se trouve l’usine, lors des élections de mi-mandat de novembre.

La bataille dans la 1re circonscription de l’Iowa est l’une des 18 seules courses électorales à travers le pays jugées « indécises » par le Cook Political Report. La députée républicaine sortante, Mariannette Miller-Meeks, avait battu la démocrate Christina Bohannan avec moins de 1.000 voix d’avance lors des dernières élections de 2024.

L’industrie manufacturière est devenue un sujet brûlant, plusieurs grands fabricants – et pas seulement Whirlpool – ayant supprimé des emplois et, dans certains cas, délocalisé leur production à l’étranger. En mai, le constructeur de tracteurs CNH a fermé son usine de Burlington, dans l’Iowa, tandis que John Deere a réduit ses effectifs dans plusieurs de ses usines à travers l’État.

Miller-Meeks et sa collègue républicaine de l’Iowa, la députée fédérale Ashley Hinson, ont adressé une lettre à Bitzer après l’annonce de licenciements en mars. « Ces licenciements videraient une communauté de sa substance et saperaient la base industrielle nationale même que les travailleurs américains ont mis des décennies à construire », ont-elles écrit.

Bohannan a également adressé une lettre à Bitzer. Les deux candidats s’affrontent pour savoir lequel est le plus intransigeant envers Whirlpool.

« Elle n’en a pas dit un mot avant que je ne publie ma déclaration », a déclaré Bohannan à Reuters. Bohannan a expliqué que beaucoup avaient soutenu Trump en 2024 parce qu’il parlait de ramener des emplois. « Mais des droits de douane imprudents et chaotiques ne sont pas la bonne façon de s’y prendre. »

Miller-Meeks a publié un communiqué dans lequel elle déclare: « Je reste profondément déçue par la décision de Whirlpool. Dès que nous avons eu connaissance des licenciements, j’ai pris directement contact avec la direction de Whirlpool et j’ai immédiatement envoyé une lettre officielle. »

LA CONFIANCE DANS L’INVESTISSEMENT AUX ÉTATS-UNIS EN JEU

L’administration Trump a affirmé que les droits de douane relanceraient la production nationale en rendant les importations plus coûteuses.

« L’administration Trump met en œuvre une stratégie agile et multiforme pour la réindustrialisation à long terme des États-Unis », a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche, Kush Desai, ajoutant que les leaders du secteur, dont Whirlpool, se sont engagés à « investir des milliers de milliards dans l’industrie manufacturière américaine ».

Whirlpool étend ses activités aux États-Unis, mais pas encore dans l’Iowa pour l’instant. En octobre, l’entreprise a annoncé qu’elle allait investir 300 millions de dollars (XX millions d'euros) dans ses usines de Marion et de Clyde, dans l’Ohio, qui produisent des lave-linge et des sèche-linge. Et en avril, elle a annoncé qu’elle allait investir 60 millions de dollars (XX millions d'euros) supplémentaires dans une nouvelle usine de l’Ohio destinée à la production de pièces en plastique pour son activité de lave-linge.

Whirlpool affirme que la modernisation de l’usine de l’Iowa reflète son engagement à long terme en faveur de la fabrication de réfrigérateurs sur le territoire américain.

« Nous sommes parmi les derniers à penser que nous pouvons rester compétitifs en fabriquant des réfrigérateurs aux États-Unis », a déclaré Jason Ebert, vice-président de la fabrication pour l’Amérique du Nord au sein de l’entreprise.

Il a expliqué que l’entreprise avait dû supprimer des emplois et des chaînes de montage pour faire place aux nouvelles technologies et aux nouveaux agencements de production nécessaires à la modernisation du site d’Amana. Ces nouvelles chaînes sont actuellement en cours de conception, a-t-il précisé. L’entreprise cherche également à internaliser davantage la fabrication de composants au sein de l’usine, une démarche qu’elle met en œuvre parallèlement à la modernisation d’autres usines nationales.

Luke Harms, directeur des relations gouvernementales chez Whirlpool, a déclaré que les politiques commerciales avaient contribué à réduire l’avantage en termes de coûts, l’entreprise étant en concurrence avec des importateurs principalement à bas prix, notamment des fabricants chinois. Par exemple, l’administration a étendu les droits de douane sur l’acier aux produits dérivés, y compris les appareils électroménagers, et a appliqué ces droits sur la valeur totale du produit. « Cela nous a donné davantage confiance dans notre plan de modernisation », a-t-il déclaré.

Dans le même temps, les droits de douane sur l’acier et les composants importés ont fait grimper les coûts pour Whirlpool.

« MAINTENANT, C’EST FINI »

Bon nombre des salariés de Whirlpool encore en poste à Amana sont découragés. Il y a quelques années, l’usine produisait plus de 900.000 réfrigérateurs par an, selon l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale, le syndicat qui représente les salariés. Elle en fabrique désormais moins de 250.000.

Kerry Waddell, qui a travaillé à l’usine pendant 36 ans et occupe désormais le poste d’agent syndical, a déclaré avoir vu l’usine se dégrader progressivement alors que Whirlpool investissait massivement dans ses activités de réfrigération au Mexique.

Témoignant de cette morosité, seule une poignée de personnes s’est présentée à la dernière réunion syndicale mensuelle organisée dans un centre communautaire local, où les licenciements ont été abordés. Autre point à l’ordre du jour: le débarras du mobilier de l’ancienne salle syndicale, que l’effectif réduit ne peut plus entretenir.

L’un des participants, Greg Cousins, a déclaré: « Tout part au Mexique. Je le pense depuis trois ans. »

Cousins, un cariste de 63 ans, a indiqué qu’il prévoyait de prendre sa retraite l’année prochaine et qu’il serait heureux de quitter l’usine. Interrogé sur le projet de modernisation de Whirlpool, il a répondu qu’il n’en voyait aucun signe concret. « Il n’y a que des choses qui partent. »

D’autres s’expriment plus ouvertement. Aaron Southard a déclaré qu’il était républicain et qu’il avait voté pour Trump lors de la dernière élection. Mais il a ajouté qu’il comptait soutenir les démocrates lors des élections de mi-mandat. « On pensait qu’on allait récupérer nos emplois », a déclaré cet opérateur de presse automobile âgé de 44 ans. « Je me sens trahi – ils sont là à fanfaronner en disant “Make America Great” et “ramener les emplois”. »

De nombreux travailleurs, dont Aaron Southard, ont commencé à chercher d’autres emplois, même s’il a déclaré vouloir rester et se battre. L’une des entreprises qui attire les employés de Whirlpool est Sub-Zero – le fabricant de réfrigérateurs haut de gamme – qui construit actuellement une nouvelle usine à Cedar Rapids, non loin de là, où il n’y aura pas de syndicat.

Fabriquer des réfrigérateurs aux États-Unis est un véritable défi pour n’importe quel fabricant. La fabrication de réfrigérateurs est très exigeante en main-d’œuvre: ces appareils comportent souvent des centaines de pièces et de fonctionnalités, telles que des distributeurs d’eau et de glaçons intégrés à la porte ou des portes multiples. En revanche, les lave-linge ou les cuisinières peuvent être assemblés relativement rapidement sur une chaîne automatisée.

La société suédoise Electrolux a annoncé en avril qu’elle cesserait de produire des réfrigérateurs dans son usine de Caroline du Sud, qui emploie 1.255 personnes, pour délocaliser cette activité à Ciudad Juárez, au Mexique. Dans un communiqué, l’entreprise a indiqué qu’elle rééquiperait l’usine américaine pour y fabriquer du matériel de buanderie.

L’industrie américaine de l’électroménager reste sous pression. La guerre tarifaire déclenchée par Trump a provoqué un afflux d’importations de la part des fabricants d’électroménager cherchant à devancer l’entrée en vigueur des droits de douane, ce qui a anéanti le pouvoir de fixation des prix pour tous, dans un marché immobilier déjà fragile et crucial pour leur survie.

Dans le même temps, les investisseurs sont presque aussi mécontents que les salariés d’Amana: les actions de l’entreprise ont chuté d’environ 70% depuis que Trump est revenu à la Maison Blanche il y a 17 mois et a publié une série rapide de décrets tarifaires. L’entreprise vient de suspendre son dividende, mettant fin à une série ininterrompue de versements qui durait depuis sept décennies.

Southard, opérateur de presse automobile, est contrarié par cette dernière décision. Il travaille à l’usine depuis une décennie et a accumulé des actions Whirlpool dans le cadre de son épargne. « Je gagnais 600 dollars (XX euros) par an grâce à ça », a-t-il déclaré, en parlant des dividendes. « Maintenant, c’est fini. »