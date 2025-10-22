 Aller au contenu principal
Point de vue du marché : Coca-Cola est bien positionné pour une année 2026 forte, selon les analystes
22/10/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - ** Les résultats du troisième trimestre de Coca-Cola KO.N ont dépassé les attentes de Wall Street grâce à une demande soutenue pour ses boissons sans sucre et Fairlife aux États-Unis, et pour ses sodas sur certains marchés internationaux, malgré des dépenses prudentes dans le monde entier

FINE ET FIZZY

** Evercore ISI ("outperform", PT: $82) prévoit une configuration positive pour KO en 2026 grâce aux effets de change favorables, à ses investissements dans la Coupe du monde de la FIFA et dans America 250, entre autres

** J.P.Morgan ("surpondérer", PT: 79 $) dit que l'empreinte mondiale diversifiée de la société aidera à compenser les poches de faiblesse dans certains marchés par une forte performance dans d'autres

** L'atténuation des vents contraires du change pourrait renforcer les bénéfices en 2026, selon J.P.Morgan

** Piper Sandler ("surpondérer", PT: $81) s'attend à ce que l'entreprise connaisse une hausse des marges en 2026 malgré les défis dans le contexte de la consommation, grâce à un change favorable ainsi qu'à des initiatives de productivité et de restructuration

** Jefferies ("buy", PT: $84) déclare que "les mouvements de refranchisation des embouteilleurs, l'amélioration des perspectives de change et la Coupe du monde font que les bénéfices de 2026 et les perspectives de FCF convergent vers une bonne année"

Valeurs associées

COCA-COLA CO
71,250 USD NYSE +4,08%
Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 22/10/2025 à 12:05:43.

