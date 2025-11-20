Point de basculement ou bulle ? Le directeur général de Nvidia voit la transformation de l'IA tandis que les sceptiques comptent les risques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le directeur général de Nvidia rejette les rumeurs de bulle de l'IA sur le marché

*

Le géant des puces électroniques révèle que la majorité de ses ventes dépend de quatre clients

*

Les transactions circulaires et les défis en matière d'infrastructure font partie des préoccupations du marché

par Arsheeya Bajwa et Stephen Nellis

Le directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, a déclaré qu'il ne voyait pas de bulle de l'IA , mais plutôt un point de basculement.

Selon lui, le type d'informatique dans lequel son entreprise s'est spécialisée s'imposera dans tous les domaines, de l'écriture de code à la gestion de légions de robots dans le monde de tous les jours.

Mais un nombre croissant de sceptiques s'inquiètent du fait que la seule façon de s'éloigner de ce point de basculement est de descendre.

Mercredi, le géant des puces a publié des résultats et des prévisions supérieurs aux attentes, apaisant ainsi les craintes immédiates. Mais à plus long terme, certains craignent que la croissance de Nvidia ne soit freinée par des facteurs échappant au contrôle de la société cotée en bourse la plus précieuse de l'histoire de l'humanité, qui vaut aujourd'hui plus de 4,5 billions de dollars.

Dans un document réglementaire, Nvidia a révélé que la majorité de ses activités en plein essor reposait sur quatre clients anonymes.

Au troisième trimestre, 61 % de ses 57 milliards de dollars de recettes provenaient de ces clients, contre 56 % au trimestre précédent. Les annonces passées suggèrent qu'il pourrait s'agir de Microsoft MSFT.O , Meta META.O et Oracle ORCL.N . Nvidia a également doublé les sommes qu'elle consacre à la location de ses propres puces auprès des clients de l'informatique dématérialisée pour atteindre 26 milliards de dollars, contre 12,6 milliards de dollars au deuxième trimestre, ces contrats s'étendant au moins jusqu'en 2031. Au cours du dernier trimestre, la société a déclaré qu'elle investirait jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI et 10 milliards de dollars dans Anthropic , deux clients importants.

Sa forte dépendance à l'égard de quelques clients avec lesquels elle est enchevêtrée et la nature circulaire de certains de ses accords ont suscité des inquiétudes, d'autant plus qu'aucune des entités n'a encore fait état de bénéfices massifs tirés de l'IA.

"Une grande partie de cette croissance provient de startups ou de projets déficitaires. Il est donc très probable que le cycle se termine mal, à moins que toutes ces entreprises n'acceptent d'arrêter de dépenser ensemble et de laisser transparaître les bénéfices, ce qui est pratiquement impossible", a déclaré Chaim Siegel, analyste au sein de la société de recherche Elazar Advisors.

HUANG BALAIE LE DISCOURS SUR LA BULLE

Lors d'une conférence téléphonique sur les résultats, M. Huang a déclaré que Nvidia voyait quelque chose de "très différent" de la bulle de l'IA évoquée par le marché.

Il a décrit trois transitions dans le cadre d'une vision où Nvidia pourrait régner en maître pour les années à venir.

Tout d'abord, les logiciels non liés à l'IA, tels que les simulations d'ingénierie et la science des données, seront délaissés par les processeurs centraux traditionnels au profit des puces surpuissantes de Nvidia.

Ensuite, il y a l'invention de catégories de logiciels entièrement nouvelles, comme les assistants de codage. Enfin, il voit l'IA passer des applications virtuelles telles que les chatbots au monde physique des voitures, des robots, etc.

"Ces trois dynamiques fondamentales contribueront chacune à la croissance des infrastructures dans les années à venir. Nvidia a été choisi parce que notre architecture unique permet ces trois transitions", a déclaré M. Huang.

Mais la construction de tous les centres de données nécessaires pour répondre à cette vision exigera une quantité énorme de terrain et d'énergie, ce qui inquiète même les gros bonnets de Nvidia tels qu'Ivana Delevska, directrice des investissements de Spear Invest, qui détient les actions de l'entreprise dans un fonds négocié en bourse géré de manière active.

M. Huang a répondu à ces préoccupations lors de la conférence téléphonique, en déclarant que Nvidia travaillait avec diligence pour s'assurer que des facteurs extérieurs à la chaîne d'approvisionnement des puces n'entraveraient pas ses activités.

"Nous avons maintenant établi des partenariats avec de nombreux acteurs dans les domaines de la terre, de l'énergie et des bâtiments de centres de données (), et bien sûr, du financement de ces choses ", a-t-il déclaré. "Aucune de ces choses n'est facile, mais elles sont toutes réalisables et peuvent être résolues."

Mais comme des entreprises comme Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, et Amazon AMZN.O conçoivent leurs propres puces d'IA et commencent à les vendre à une base de clients similaire, certains analystes ont déclaré qu'une ère imminente de maintien de la domination de Nvidia est loin d'être certaine.

"Ils ont dit qu'ils étaient épuisés pour l'année et probablement pour l'année prochaine, ce qui m'amène à me demander quelles surprises à la hausse ils pourraient offrir", a déclaré Jay Goldberg, analyste principal chez Seaport Research Partners, qui a une note de "vente" sur Nvidia. "La liste des choses qui pourraient mal tourner pour Nvidia est plus longue que la liste des choses qui pourraient bien tourner."