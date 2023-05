Point d'étape sur le rapprochement entre ERYTECH et PHERECYDES



Conclusion du traité de fusion entre ERYTECH et PHERECYDES



Réalisation d'un apport en nature d'actions PHERECYDES au profit d’ERYTECH



Projet de fusion avec PHERECYDES soumis au vote des actionnaires le 23 juin 2023___

_____________________________________

Lyon (France) et Cambridge (MA, US), 15 mai 2023 - ERYTECH Pharma (Nasdaq & Euronext : ERYP), société biopharmaceutique au stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges, annonce le franchissement d’une nouvelle étape dans le projet de rapprochement stratégique avec PHERECYDES.