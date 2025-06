Point d’activité : offre structurée des solutions d’IA en imagerie oncologique et premiers déploiements réussis

Montpellier, France, le 5 juin 2025, 18h00. Intrasense (ISIN : FR0011179886 – Mnémo : ALINS), expert français en solutions d’imagerie médicale enrichies d’IA facilitant et sécurisant les diagnostics, la prise de décision et le suivi thérapeutique, fait un point sur son activité 2 mois après l’annonce de sa feuille de route stratégique .





Trois gammes de produits structurées autour de l’Intelligence Artificielle (IA), reconnues pour leur forte valeur ajoutée clinique



• Myrian®, plateforme de visualisation avancée intégrant nativement l’IA

Logiciel de visualisation avancée multi-modalités et agnostique des constructeurs, Myrian® offre une suite complète avec 18 applications dédiées à chaque spécialité. Dotée d’outils cliniques et d’algorithmes d’IA pour la prostate, le poumon et les pathologies cérébrales, Myrian® permet une analyse rapide et efficace des images radiologiques, pour un gain de temps considérable.

Afin de garantir une performance optimale et de rester à la pointe de la technologie, des mises à jour régulières sont effectuées. En avril 2025, la Société a obtenu la certification CE pour la version 2.14. La plateforme Myrian® est utilisée par des radiologues privés et publics, et est certifiée réglementairement dans près de 40 pays.