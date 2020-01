Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PO-Trump va recevoir Netanyahu et Gantz séparément lundi à Washington Reuters • 26/01/2020 à 19:15









WASHINGTON, 26 janvier (Reuters) - Donald Trump recevra Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien, et son principal opposant, Benny Gantz, lundi à Washington et il leur précisera sans doute la teneur de son plan de paix pour le Proche-Orient, a-t-on appris dimanche de source proche du dossier. Le président américain rencontrera Benjamin Netanyahu puis Benny Gantz à la Maison blanche, a dit la source, ajoutant que les discussions se poursuivraient mardi. (Steve Holland, version française Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.