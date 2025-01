Pneus: Goodyear revend Dunlop au groupe japonais Sumitomo

Vendeur de pneus à Chicago. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP / SCOTT OLSON )

Le géant américain des pneus Goodyear va revendre la quasi-totalité de la marque Dunlop à son ancien partenaire japonais Sumitomo Rubber Industries pour une somme estimée à 701 millions de dollars (680 millions d'euros), ont annoncé mercredi les deux fabricants de pneumatiques.

Goodyear a signé un accord pour la cession de la marque Dunlop en Europe, en Amérique du Nord et en Océanie à Sumitomo, qui l'exploite déjà en Asie en plus de sa marque Falken.

Le fabricant japonais avait déjà acheté la marque britannique Dunlop en 1984, avant d'en céder l'usage à Goodyear au cours de leur longue alliance mondiale (1999-2015), liquidée à cause de questions de concurrence.

"Nous optimisons notre portefeuille et réduisons notre endettement pour créer de la valeur durable et substantielle pour nos actionnaires", a souligné Mark Stewart, PDG de Goodyear, dans un communiqué.

En 2023, le chiffre d'affaires de Dunlop a atteint 532 millions de dollars pour les pneus grand public et 201 millions de dollars pour les pneus professionnels.

Sumitomo compte repositionner Dunlop comme sa marque premium principale et la renforcer dans le domaine du sport, en accélérant notamment les investissements en marketing dans le sport automobile et le tennis, a indiqué le groupe japonais dans un communiqué.

La transaction reste soumise à des validations règlementaires et devrait être effective à la mi-2025. Goodyear continuera à fournir des pneus Dunlop en Europe pour au moins trois ans, et garde les droits de la marque Dunlop pour les pneus moto en Europe et en Océanie.