PNC élargit son plan d'expansion à plus de 300 succursales d'ici à 2030

La banque américaine PNC PNC.N a déclaré vendredi qu'elle ouvrirait plus de 300 nouvelles succursales d'ici à 2030, ajoutant environ 100 sites à son plan précédent, dans le but d'étendre son empreinte bancaire en personne.

Même si les services bancaires numériques et les paiements en ligne ont réduit la nécessité de se rendre fréquemment dans les agences, plusieurs prêteurs américains continuent d'étendre leurs réseaux physiques afin de renforcer leur base de dépôts.

Les responsables bancaires affirment qu'il est important d'avoir des succursales dans les communautés locales pour gagner la confiance des clients, conserver les dépôts, répondre aux attentes réglementaires et attirer les petites entreprises clientes.

Cette nouvelle annonce porte l'investissement total de PNC à environ 2 milliards de dollars et porte les plans d'expansion à près de 20 marchés, dont Nashville, Chicago et Sarasota, à travers les États-Unis.

En novembre dernier, la banque avait annoncé qu'elle augmenterait ses investissements dans l'expansion des succursales de 500 millions de dollars supplémentaires afin d'ouvrir plus de 100 nouveaux sites et de rénover 200 sites existants.

PNC a réaffirmé son intention d'achever la rénovation de l'ensemble de son réseau d'agences d'ici à 2029. Elle a également indiqué qu'elle prévoyait d'embaucher plus de 2 000 nouveaux employés pour soutenir l'expansion du commerce de détail.