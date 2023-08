PMI : le PIB français pourrait reculer au troisième trimestre

(AOF) - Le secteur privé français s'est contracté plus que prévu en août, affaibli par le secteur des services a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 46,6, stable par rapport à juillet, mais le consensus s'élevait à 47,5. Le PMI pour les services a particulièrement déçu, passant de 47,1 à 46,7 entre juillet et août. Il était attendu à 47,5. Ce secteur enregistre son plus fort taux de repli depuis deux ans et demi.

Le PMI pour le secteur manufacturier est, lui, passé de 45,1 à 46,4 entre juillet et août. Il était attendu à 45.

Selon S&P Global, les données de l'enquête signalent également une nouvelle chute de la demande dans les deux secteurs étudiés, les taux de contraction s'étant renforcés par rapport à juillet. La contraction des nouvelles affaires a affiché son rythme le plus soutenu depuis novembre 2020.

La bonne nouvelle de cette publication concerne le taux d'inflation des coûts dans l'ensemble du secteur privé : il s'est replié en août pour afficher son plus bas niveau depuis vingt-neuf mois.

" Contre toute attente, et malgré les espoirs d'amélioration de la conjoncture, les derniers résultats de l'enquête suggèrent ainsi une possible contraction du PIB au troisième trimestre " , a prévenu Norman Liebke, économiste à Hamburg Commercial Bank.