PME-ETI: "Très net rebond" de la confiance des dirigeants en septembre (Grant Thornton)

(AOF) - "Portés par la dynamique positive des JO de Paris, tous les indicateurs de confiance des patrons sont en très net rebond en cette rentrée 2024", affirme le cabinet Grant Thornton sur la base d’une étude Opinionway. "L’optimisme des dirigeants pour leur activité atteint son 2ème plus haut niveau historique depuis décembre 2012" avec 93% (+7%) des patrons optimistes pour leur activité en septembre. "Cette tendance est encore plus marquée pour les entreprises réalisant plus de 50 millions d'euros de CA" : à 94%, la confiance progresse de 12% dans cette catégorie d’entreprises.

"De nombreux signaux positifs observés depuis cet été", souligne le cabinet, évoquant "inflation en recul, chiffres du commerce extérieur, chômage en recul et une croissance bien meilleure que prévu", tous indicateurs qui "ont contribué à atteindre ce niveau inégalé depuis trois ans".

Grant Thornton relève que ce sentiment de confiance est "particulièrement visible dans l'industrie". "Après un hiver et un printemps marqué par des contestations et les séquences électorales, le secteur est revenu à un niveau (de confiance) équivalent à celui du commerce et des services".