Plymouth Industrial va être rachetée par Makarora et Ares pour 2,1 milliards de dollars

PlymouthIndustrial REIT PLYM.N a annoncé vendredi qu'il serait racheté par Makarora Management et Ares Management ARES.N , dans le cadre d'une transaction d'une valeur d'environ 2,1 milliards de dollars, dette comprise, après avoir reçu une offre de rachat de la part de Sixth Street Partners.

Les actionnaires de Plymouth, dont le siège est à Boston (Massachusetts), recevront 22 dollars par action dans le cadre de l'opération, a indiqué la société. Les actions de Plymouth ont chuté de plus de 2 % après l'annonce de la transaction.

Au début de l'année, la société d'investissement immobilier a reçu de Sixth Street une proposition non sollicitée et non contraignante de 24,10 dollars par action en numéraire. Au mois d'août, Sixth Street détenait environ 9,99 % des actions ordinaires en circulation de Plymouth.

Chad Pike, fondateur et directeur des investissements de Makarora, a déclaré que le portefeuille d'actifs industriels à coûts compétitifs de Plymouth dans le Midwest et sur la côte Est est "bien positionné pour tirer parti de la forte demande industrielle de ces grands centres de population".

Plymouth a déclaré qu'elle avait l'intention de mener une période de 30 jours de "go-shop" expirant le 23 novembre, permettant à la société et à ses conseillers financiers d'initier activement, de solliciter et d'examiner des propositions d'acquisition alternatives de la part de tierces parties.

La société a ajouté qu'elle paierait une commission de 40,1 millions de dollars si l'opération n'aboutissait pas, ou qu'elle recevrait 70,2 millions de dollars en cas de résiliation.

L'opération devrait être conclue au début de 2026, sous réserve de l'approbation des actionnaires de Plymouth et des autres autorisations réglementaires habituelles.

KeyBanc Capital Markets et J.P. Morgan Securities ont été les conseillers financiers de Plymouth, tandis que Morrison & Foerster et Alston & Bird ont été les conseillers juridiques.