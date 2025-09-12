Pluxee vers l'acquisition de 100% de l'entreprise indienne ProEves

(AOF) - Pluxee annonce avoir signé un accord en vue de l’acquisition à 100 % de ProEves, une entreprise indienne spécialisée dans les avantages aux salariés pour la garde d'enfants. "Grâce à cette acquisition, Pluxee poursuivra son plan de croissance stratégique et renforcera son offre multi-avantages sur ce marché", précise un communiqué.ProEves est le premier acteur indien à fournir aux parents un outil digital leur permettant de choisir facilement la structure de garde qui convient le mieux à leur famille.

Au regard de sa forte dynamique de croissance et de son solide levier opérationnel, l'acquisition de ProEves aura une contribution positive à la croissance organique du chiffre d'affaires total et à l'Ebitda récurrent dès l'exercice 2026.

La transaction sera entièrement financée par des ressources disponibles, sans impact significatif sur l'endettement.

Points clés

- Acteur mondial des avantages et de l’engagement des salariés présent dans 31 pays, créé en 2023 par scission du groupe Sodexo ;

- Chiffre d'affaires de 1,2 Md€, apporté à 84 % par les avantages aux salariés, le reste par les autres produits (cartes de carburant, chèques sociaux…) .

- 2 grandes zones géographiques –l’Amérique latine pour 38 %, l’Europe continentale pour 45 %, les Etats-Unis et l’Asie pour le reste ;

- Ambition fondée sur 3 piliers : l’élargissement de l’offre d’avantages aux salariés en répondant aux nouveaux besoins, consolidation du partenariat avec les 15 000 petits et moyens commerçants spécialisés dans l’offre de repas et l’expansion géographique ;

- Société détenue à 42,83 % par la famille fondatrice Bellon (59,83 % des droits de vote), Didier Michaud-Daniel présidant le conseil de 10 administrateurs, Aurélien Sonet assurant la direction générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- mise en place d’une nouvelle gouvernance géographique,

- objectif de hausse de la rentabilité via le levier opérationnel et les gains d’efficacité,

- forte dynamique commerciale, segmentation du marketing, recours massif au cross-selling et entrisme volontariste auprès des PME, d’où un taux de rétention élevé,

- innovation centrée sur l’exploitation de la data des clients et la sécurisation des plateformes ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone totale en 2035 :

- étape 2025 : 100% d’électricité renouvelable à travers l’ensemble de ses bureaux,

- promotion des comportements de consommation durable auprès des commerçants ;

- Retombées du partenariat avec le brésilien Santander, consolidant la forte dynamique des services avantages&récompenses et intégration de l’espagnol Cobbe (avantages aux salariés) ;

- Bilan non endette avec 1 ,1 Md€ de trésorerie nette.

Défis

- Parcours boursier décevant depuis l’introduction en février 2024, les investisseurs étant défiants en raison de :

- impacts négatifs des changes,

- ralentissement de l’activité salariés en Europe, aggravée par l’utilisation des tickets restaurants dans la grande distribution,

- risques réglementaires de limitation des commissions versées aux commerçants en Europe et au Brésil, de remise en cause du statut de distributeur de systèmes de paiement ;

- Après une hausse de 10,8 % du chiffre d’affaires et de 10,5 % du bénéfice net semestriel, objectifs 2024-2025 révisés en hausse pour la 2 ème fois : croissance à 2 chiffres du chiffre d’affaires et doublement de la marge opérationnelle ;

- Confirmation des objectifs 2025-2026 :croissance à 2 chiffres du chiffre d’affaires et progression de 75 % de la marge opérationnelle ;

- Dividende 2024 de 0,35 €, dans le cadre d’une politique de distribution d’au moins 25 % du bénéfice et programmes de rachat d’actions.