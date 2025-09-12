 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Pluxee signe un accord pour l’acquisition de ProEves
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 07:10

Pluxee NV PLX.PA :

* PLUXEE SIGNE UN ACCORD POUR L'ACQUISITION DE PROEVES, LEADER EN INDE DES AVANTAGES AUX SALARIÉS POUR LA GARDE D'ENFANT

* L'ACQUISITION AURA UNE CONTRIBUTION POSITIVE À LA CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET À L'EBITDA RÉCURRENT DÈS L'EXERCICE 2026

* LA TRANSACTION SERA ENTIÈREMENT FINANCÉE PAR DES RESSOURCES DISPONIBLES

Texte original nGNE6Vr8wL

(Rédaction de Gdansk)

Fusions / Acquisitions

