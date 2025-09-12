Pluxee NV PLX.PA :
* PLUXEE SIGNE UN ACCORD POUR L'ACQUISITION DE PROEVES, LEADER EN INDE DES AVANTAGES AUX SALARIÉS POUR LA GARDE D'ENFANT
* L'ACQUISITION AURA UNE CONTRIBUTION POSITIVE À LA CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET À L'EBITDA RÉCURRENT DÈS L'EXERCICE 2026
* LA TRANSACTION SERA ENTIÈREMENT FINANCÉE PAR DES RESSOURCES DISPONIBLES
