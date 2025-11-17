Pluxee révise en baisse ses objectifs à cause du Brésil
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 07:42
Sur l'exercice 2026, il anticipe désormais un chiffre d'affaires total stable (et non plus à une croissance organique 'high-single digit'), et une légère expansion organique de la marge d'EBITDA récurrent (contre +100 points de base précédemment).
Le fournisseur de solutions d'avantages et d'engagements des salariés confirme néanmoins sa prévision d'un taux de conversion de trésorerie récurrent d'environ 80% en moyenne sur les exercices 2024 à 2026.
Si des incertitudes significatives persistent quant aux mesures annoncées par le gouvernement brésilien, Pluxee a décidé, pour l'instant, de s'appuyer sur les hypothèses les plus défavorables, mais d'intégrer des actions de mitigation.
Les mesures annoncées et le calendrier, s'ils étaient pleinement confirmés, continueraient d'impacter le groupe sur son premier semestre 2027. Pluxee anticipe un retour à une trajectoire de croissance durable et rentable à partir du second semestre 2027.
Valeurs associées
|14,1100 EUR
|Euronext Paris
|+1,80%
A lire aussi
-
Compagnies aériennes, cosmétiques, grands magasins... Les groupes liés au tourisme ont plongé lundi à la Bourse de Tokyo, après que la Chine a recommandé à ses ressortissants d'éviter de voyager au Japon, en pleine passe d'armes au sujet de Taïwan, au risque de ... Lire la suite
-
Les Bourses européennes ont ouvert autour de l'équilibre lundi, sans élan face aux nombreuses incertitudes qui entourent la santé économique américaine et la trajectoire monétaire de la banque centrale du pays, en l'absence de nombreuses données clés avec le shutdown. ... Lire la suite
-
(Actualisé avec TotalEnergies) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre lundi à la Bourse ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer