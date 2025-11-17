 Aller au contenu principal
Pluxee révise en baisse ses objectifs à cause du Brésil
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 07:42

À la suite de la publication d'un décret introduisant des modifications au Programme d'Alimentation des Travailleurs (PAT) au Brésil, et après en avoir évalué les implications financières, Pluxee fait part d'une révision de ses objectifs.

Sur l'exercice 2026, il anticipe désormais un chiffre d'affaires total stable (et non plus à une croissance organique 'high-single digit'), et une légère expansion organique de la marge d'EBITDA récurrent (contre +100 points de base précédemment).

Le fournisseur de solutions d'avantages et d'engagements des salariés confirme néanmoins sa prévision d'un taux de conversion de trésorerie récurrent d'environ 80% en moyenne sur les exercices 2024 à 2026.

Si des incertitudes significatives persistent quant aux mesures annoncées par le gouvernement brésilien, Pluxee a décidé, pour l'instant, de s'appuyer sur les hypothèses les plus défavorables, mais d'intégrer des actions de mitigation.

Les mesures annoncées et le calendrier, s'ils étaient pleinement confirmés, continueraient d'impacter le groupe sur son premier semestre 2027. Pluxee anticipe un retour à une trajectoire de croissance durable et rentable à partir du second semestre 2027.

Valeurs associées

PLUXEE
14,1100 EUR Euronext Paris +1,80%
