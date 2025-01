Pluxee : résultats plébiscités, +13%, au-delà de 21,2E information fournie par Cercle Finance • 08/01/2025 à 10:44









(CercleFinance.com) - Pluxee s'envole de +13%, au-delà de 21,2E alors que ses résultats trimestriels sont plébiscités.

Le titre pulvérise la résistance des 20,6E du 9 décembre dernier et fuse à la hausse au point de retracer les 21,5E, l'ex-zénith des 31 juillet puis 22 et 30 août 2024.





Valeurs associées PLUXEE 21,24 EUR Euronext Paris +12,98%