Pluxee renforce son équipe de direction pour exécuter son plan stratégique de croissance

Paris: 19 mars 2024 // Pluxee (le "Groupe"), acteur international majeur dans le domaine des avantages et de l'engagement des salariés, renforce son équipe de direction en instaurant une nouvelle gouvernance géographique.

Ces évolutions reflètent l’engagement du Groupe à exécuter avec succès son plan stratégique, qui vise à renforcer sa position de leader mondial dans le domaine des avantages et de l'engagement des salariés, et à atteindre ses objectifs financiers ambitieux.

Afin d’accélérer sa croissance durable et rentable sur ses marchés clés, Pluxee met en œuvre les changements suivants avec effet immédiat :

Thierry Guihard , Directeur Général de Pluxee Brésil, et Malena Gufflet , Directrice Générale de Pluxee France, rejoignent l'équipe de direction. Avec ces nominations, Pluxee crée une gouvernance dédiée afin de renforcer la prise de décisions stratégiques pour les deux plus grands marchés du Groupe, leur permettant de réaliser leur plein potentiel.





Juan Camilo Chaves et Jean Istasse , actuellement en charge de l’Amérique latine et de l’Europe respectivement, quitteront Pluxee pour poursuivre leur carrière professionnelle en dehors de l'entreprise.

Aurélien Sonet, Directeur Général de Pluxee, a commenté:

« C'est une période passionnante pour Pluxee au niveau mondial. Avec une solide gouvernance géographique en place et une équipe de direction renforcée, l'entreprise est idéalement positionnée pour exécuter son plan stratégique et capter des opportunités de croissance substantielles dans ses marchés clés .»

Biographies

Manuel Fernandez , Directeur de la Croissance des revenus pour l’Amérique latin e hispanique

Manuel Fernández Amezaga est Directeur Général de Pluxee Roumanie & Bulgarie depuis août 2020 et membre du Comité Exécutif du Groupe depuis mars 2024.

Manuel débute sa carrière au sein d’American Express en 1997, dont il intègre la division FES en Grèce avant de rejoindre American Express Global Business Travel en Espagne, où il devient Directeur Commercial en 2008.

En décembre 2010, Manuel rejoint Pluxee Espagne (alors Sodexo Benefits & Rewards Services) en tant que Directeur Commercial. Au cours des sept années suivantes, il dirige la réorganisation de la division ainsi que la refonte des process et développe de nouvelles activités.

D’août 2017 à août 2020, Manuel occupe le poste de Directeur Général de Pluxee Philippines, dont il pilote la transformation et la digitalisation complète des produits et des process. La fin de son mandat est notamment marquée par la pandémie de Covid-19, durant laquelle Pluxee Philippines se distingue en fournissant une aide cruciale à des millions de Philippins malgré des conditions de confinement difficiles.

En août 2020, Manuel s'installe à Bucarest en tant que Directeur Général de Pluxee Roumanie & Bulgarie. Sous sa direction, l’entité enregistre une croissance de 250 %, finalise la digitalisation de ses services et consolide sa position de leader du marché des cartes de paiements en Roumanie. En outre, elle joue un rôle-clé auprès des autorités publiques pour soutenir la mise en œuvre de programmes sociaux.

Manuel est titulaire d’un diplôme de droit de l'université CEU de Madrid et d’un PDD de l'école de commerce IESE. Citoyen espagnol, il parle espagnol, anglais, italien et grec.

Sébastien Godet , Directeur de la Croissance des revenus pour l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Europe

Sébastien Godet est Président Asie-Moyen Orient-Turquie-Afrique du groupe Pluxee depuis 2020 et membre du Comité Exécutif depuis 2012.

La carrière de Sébastien débute dans le secteur de la distribution : de 2000 à 2008, il occupe différents postes dans les fonctions achats, marketing et opérations au sein du groupe PPR (aujourd'hui Kering), qui détient alors notamment la Fnac, La Redoute, Conforama et Kadeos.

En 2008, il intègre Accor Services (devenu Edenred) en tant que Directeur BtoC, Marketing et Développement, puis le groupe Altavia en tant que Directeur Général en charge des Achats, de l'Informatique et du Marketing de l'Offre en 2009.

En 2010, Sébastien rejoint Sodexo Services Avantages et Récompenses en tant que Directeur Général BtoC de la BU Gift, apportant son expertise en matière de développement et d'innovation opérationnelle et fonctionnelle. En 2012, il est nommé Président du Marché Gift et intègre le Comité Exécutif du Groupe tout en ajoutant les États-Unis ainsi que les Grands Comptes Internationaux à son périmètre.

En 2015, Sébastien est nommé Président Asie et s’installe à Singapour. Il est nommé Président Asie-Moyen-Orient-Turquie-Afrique en 2020 et redevient basé à Paris. Depuis, Sébastien supervise la performance de Pluxee dans 9 pays, portée par la flexibilité, les partenariats stratégiques et le développement de talents locaux.

Sébastien est diplômé d’HEC Paris. De nationalité française, Sébastien parle français et anglais.

Malena Gufflet , Directrice Générale de Pluxee France

Malena Gufflet est Directrice Générale de Pluxee France depuis juillet 2023 et membre du Comité Exécutif depuis Mars 2024.

En 2007, Malena marque une étape dans son début de carrière en rejoignant AccorHotels au siège à Paris. Elle y occupe différents postes de gestion de comptes stratégiques avant de devenir Directrice des Ventes Business Travel France puis Directrice des Ventes de la marque Aparthotels Adagio. En près de huit ans au sein de ce groupe, elle dirige le développement du revenu de ces activités durant une période de transformation pour l’industrie hôtelière, définie par l'essor de nouveaux canaux de distribution.

En 2016, Malena opère une transition vers le secteur évènementiel en intégrant La Maison Options, leader européen des arts de la table et de la décoration éphémère, en tant que Directrice Commerciale.

Forte d’une riche expérience de ces deux secteurs, Malena relève un nouveau défi au sein du leader mondial Booking.com, digital native, en prenant le poste de Directrice Générale France en février 2020. Pendant plus de trois ans, elle pilote la mise en œuvre de la stratégie du groupe sur le marché français face aux défis de la pandémie de Covid-19 et pendant la reprise exceptionnelle du secteur du voyage qui lui a succédé.

En juillet 2023, Malena apporte son expertise en matière de transformation digitale et de gestion du changement au groupe Pluxee. En tant que Directrice Générale de Pluxee France, elle dirige le lancement de la marque sur le marché français et continue de piloter la digitalisation de l’activité tout en développant le segment des avantages sociaux et des récompenses.

Malena est titulaire d’un master de l'École de management Léonard de Vinci à Paris et a étudié à l’université de Coventry en Angleterre. De nationalité française, elle parle français, anglais et espagnol.

Thierry Guihard , Directeur Général de Pluxee Brésil

Thierry Guihard est Directeur Général de Pluxee Brésil depuis janvier 2021 et membre du Comité Exécutif depuis mars 2024.

Thierry rejoint Pluxee (alors Sodexo Benefits & Rewards Services) en 1996 en tant que Responsable Marketing au sein de l’entité Mexique. Thierry occupe ensuite plusieurs postes à responsabilité en marketing pour l’Europe centrale, l’Europe de l’Ouest et l’Amérique latine, forgeant ainsi sa capacité d'adaptation et sa vision globale.

Fort de sa profonde expérience du marché latino-américain, Thierry devient Directeur Général au Chili en 2008, puis au Mexique en 2017. Dans ces deux fonctions, il met en œuvre des stratégies de croissance efficaces et pilote le lancement de solutions de formation et de mobilité tout en améliorant l’efficacité opérationnelle.

En tant que Directeur Général de Pluxee Brésil, Thierry soutient la digitalisation de l’entité et le déploiement de produits innovants tels que les cartes multi-bénéfices, les paiements NFC et les transferts de solde. Son travail d’amélioration de l'expérience utilisateur sur les plateformes digitales est également primé par l’industrie.

En tant que membre du conseil d’administration de l'Association brésilienne des entreprises de prestations sociales aux travailleurs (ABBT) et de la Chambre de commerce France-Brésil, Thierry participe directement à l’évolution du marché des avantages sociaux et promeut le développement durable au Brésil. Fervent défenseur de la diversité, de l’équité et de l’inclusion (DE&I), il représente également le Groupe dans les débats sur des enjeux sociétaux importants.

Thierry est diplômé de l'ESLSCA Business School Paris et titulaire d'un master en management international de l'IAE France. De nationalité française, Thierry parle français, espagnol, anglais et portugais.

À propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial du marché des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 31 pays. Pluxee accompagne les entreprises dans l’attraction et la rétention de leurs collaborateurs grâce à une offre étendue de solutions, allant des titres repas et alimentaires aux avantages liés au bien-être et à la qualité de vie, en passant par les solutions de motivation et de reconnaissance des salariés, ou les avantages publics.



S’appuyant sur une technologie de pointe et fort de l’engagement de plus de 5 000 collaborateurs provenant de tous les horizons, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients et 1,7 million de commerçants avec 36 millions de consommateurs.

Depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès de toutes ses parties prenantes, en déployant ses activités en collaboration avec les communautés locales, en soutenant le bien-être au travail des employés et en préservant la planète.

Pour plus d’information : www.pluxeegroup.com

